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20 мая 2014, 17:04

Технологии

Про искусство: Тео Янсен расскажет о живых скульптурах

Фото: strelka.com

В среду, 21 мая, в Институте "Стелка" состоится лекция "Искусственные формы жизни". Прямую трансляцию мероприятия смотрите на M24.ru.

Художник, философ и изобретатель из Голландии Тео Янсен расскажет о работе над живыми скульптурами, выполненными на стыке технологии, науки и искусства. Скульптуры Янсена - это кинетические фигуры, которые напоминают скелеты животных или насекомых и двигаются сами по себе. Художник размещает произведения на берегу моря и оставляет их жить собственной жизнью. По мнению автора, такая форма искусства рождает новый виток эволюции.

На лекции Янсен расскажет о философии и смысле живой скульптуры.

  • Когда: 21 мая в 20.00
  • Кто: художник и изобретатель Тео Янсен
  • О чем: о необычном искусстве

  • Кому смотреть: тем, кто хочет увидеть скульптуры, которые движутся сами по себе

    • Трансляция завершена.

    Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро
    искусство лекции Стрелка технологии смотреть онлайн на m24.ru

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