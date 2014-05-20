Про искусство: Тео Янсен расскажет о живых скульптурах

Фото: strelka.com

В среду, 21 мая, в Институте "Стелка" состоится лекция "Искусственные формы жизни". Прямую трансляцию мероприятия смотрите на M24.ru.

Художник, философ и изобретатель из Голландии Тео Янсен расскажет о работе над живыми скульптурами, выполненными на стыке технологии, науки и искусства. Скульптуры Янсена - это кинетические фигуры, которые напоминают скелеты животных или насекомых и двигаются сами по себе. Художник размещает произведения на берегу моря и оставляет их жить собственной жизнью. По мнению автора, такая форма искусства рождает новый виток эволюции.

На лекции Янсен расскажет о философии и смысле живой скульптуры.

Когда: 21 мая в 20.00

21 мая в 20.00 Кто: художник и изобретатель Тео Янсен

художник и изобретатель Тео Янсен О чем: о необычном искусстве

Кому смотреть: тем, кто хочет увидеть скульптуры, которые движутся сами по себе



Трансляция завершена.