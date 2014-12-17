Трансляция: мастер-класс по "пистолетному" рисованию от Массимилиано Робино

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

В субботу в студии ArtSKY на 60-м этаже Москвы-Сити с панорамным видом на столицу пройдет уникальный мастер-класс. Итальянец Массимилиано Робино, на счету которого множество выставок и две венецианские биеннале, научит гостей рисовать пистолетами. Урок будет проходить под музыкальное сопровождение в лице неаполитанца Франческо Барбато, продолжателя классической песенной традиции.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 19.00.