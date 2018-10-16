Что нужно знать каждому о Иерониме Босхе

Что мы знаем о художнике под псевдонимом Иероним Босх, современнике Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело? Нидерландский художник, один из крупнейших мастеров периода Северного Возрождения. Жил, примерно, в 1450-1516 годы. А что еще? Портал Москва 24 подготовил статью о жизни загадочного художника.

Ерун Антонисон ван Акен – он же Иероним Босх, родился приблизительно в 1450 году на территории современной Голландии в семье потомственных живописцев, где и получил первые уроки ремесла.

Став самостоятельным автором, художник берет себе псевдоним Босх – сокращенное название города Хертогенбос (Ден-Бос или просто Бос), в котором он родился. О жизни Иеронима Босха нам известно мало, однако данные о том, когда и где умер художник существуют. 9 августа 1516 года состоялось отпевание в Соборе Святого Иоанна в Хертогенбосе.

Босх создавал свои заколдованные миры в очень непростое время: пророчества о конце света в 1500 году и растерянность людей после несостоявшегося страшного суда, колдовство, охота на ведьм, религиозность и ересь. Все это могло отразиться на его творчестве, а не являться лишь результатом его безумной фантасмагории. Глубокая религиозная вера и возможное проникновение в тайны мироздания выразились в столь откровенных работах автора.

В качестве еще одной теории, связанной с гениальным воображением художника является предположение о влиянии простого ржаного хлеба на сознание Босха. В средние века спорынья (род грибка) поражала рожь, вызывая галлюцинации и даже эпидемии пищевого токсикоза. Возможно, именно в такие моменты Босх и видел свои фантастические миры.

Какие сюжеты мы можем увидеть в его картинах? Безусловно, это первоначальная душевная чистота, греховность жизни людей и будущие наказания, выраженные в адских муках. Количество странных и страшных персонажей и предметов поражает, завораживает зрителя.

Картины Босха можно узнать с первого взгляда, а царственно как бы над всем остальным стоит триптих "Сад земных наслаждений", достигающий в ширину почти 4 метра. Сюжет этой истории, так или иначе, знаком каждому. Левая створка алтаря-триптиха отсылает нас к третьему дню сотворения мира и человека, то есть к созданию Эдема.

Но продолжение мы знаем, люди вкусили запретный плод и были изгнаны из рая, перенося нас на центральную часть триптиха, а именно в Сад земных наслаждений. Здесь уже мы видим полное буйство похоти и полнейшей вакханалии. Беспечные грешники придаются различным утехам в ложном раю. Человечество сделало выбор в пользу греха, и поэтому оно обречено на попадание в ад.

Третья часть триптиха показывает нам страшный, тёмный, полный войны мир, где за каждый грех своя ужасная плата и нет никакого намека на спасение. Такая работа прошла "церковную цензуру" того времени, так как воспринималась как хороший назидательный урок для всех людей.

Рассмотрим несколько предложенных толкований некоторых символов "Сада земных наслаждений":

Сова – один из самых часто встречаемых образов у Босха. Хотя до конца нет уверенности, в каком ключе стоит трактовать этот символ. Сова может быть как положительным, так и отрицательным или нейтральным героем. Существует предположение, что сова - это воплощение Князя Тьмы (Дьявола или Сатаны), который наблюдает за людьми, попавшими в его ловушки.



Птиц в "Саду земных наслаждений" огромное множество, нидерландское слово "vogel" в переводе значит "птица", а в устаревшем значении данное слово использовалось для обозначения "полового акта".

Клубника во времена Босха считалась манящим плодом, хотя и не обладала насыщенным вкусом, таким образом, символизируя земные соблазны и удовольствия.

Музыкальные инструменты – это орудия пыток на правой стороне триптиха. В музыкальном аду одного из грешников распяли на арфе, другого придавило лютней (старинный струнный музыкальный инструмент).

Уши с ножом пронзенные стрелой трактуются по-разному, например, как ассоциация с человеческой глухотой и безразличием или же, как греховность сплетен и клеветы.

Мы попросили рассказать о творчестве Босха искусствоведа, лектора, преподавателя теории и истории изобразительного искусства Наталью Востикову: "Босх является современником Леонардо да Винчи, но сложно найти что-то более непохожее друг на друга, чем их картины. В живописи Босха много отсылок к алхимии и астрологии, часть образов связана с нидерландским фольклором, и мы далеко не все можем трактовать".

По ее словам, работы Босха и его образы пользовались большой популярностью у современников, его часто копировали или подражали его манере. В 17 веке о Босхе упоминали как о еретике и насмешнике над церковью, но его картины высоко ценились Филиппом II Испанским, которого называли "наикатоличнейшим из всех королей". Благодаря сюрреалистам – Сальвадору Дали и Андре Бретону – Босх стал популярен в культуре 20 и уже 21 века, сейчас к его образам часто обращаются художники-неосюрреалисты.

В настоящее время сохранилось всего 24 картины и 20 рисунков, которые признаны произведениями Иеронима Босха. Мир фантазий по Босху еще долго будут изучать и пытаться расшифровать, а мы надеемся, что смогли заинтересовать Вас творчеством этого великого художника.

Трансляцию проекта "Москва онлайн" о смыслах, которые спрятаны в картинах Босха, вы можете увидеть в прямом эфире 16 октября в 20:00.



Абаева Алиса