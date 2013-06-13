Все чудеса Венецианской биеннале

Главный приз Венецианской биеннале достался павильону Анголы

В июне в Венеции открылась 55-я биеннале современного искусства. Она продлится до ноября 2013 года. Ее темой стал "Энциклопедический дворец": собрание всего в интерьерах национальных павильонов 50-100-летней давности постройки и палаццо давних эпох.

В прошлый раз мы рассказали о российском сегменте выставки, а сегодня пройдемся по самым интересным и необычным, а также отмеченным жюри иностранным павильонам и выставкам.

Британский акционист заставляет европейцев обнажить свое бессознательное: кричать и ползать у всех на виду. Литва объединяется с Кипром, а финны восстанавливают из дров березу. Иракский художник имитирует из картона домашнюю обстановку, а китаец показывает мощь китайской нации в национальном павильоне Германии. Венецианская биеннале современного искусства шокирует и заставляет задуматься.

Постичь всю широту актуального искусства пытался корреспондент М24.ru Александр Трифонов.

Что такое Венецианская биеннале Наиболее авторитетная выставка международного искусства. Проводится один раз в два года, собирая актуальных деятелей культуры. Международное жюри из ведущих экспертов выбирает победителей, которые получают "Золотых львов", символы Венеции. Впервые биеннале состоялась в 1895 году. После Второй Мировой войны выставка становится самым престижным арт-мероприятием современного искусства.

Забери искусство с собой

Главный приз биеннале получил национальный павильон Анголы. Что же предложили зрителям художники из Юго-Восточной Африки? Простое, но необычное решение: выставку-голосование. На полу одного из палаццо, выстланном восточными коврами, лежат стопки распечатанных фотографий улиц условного средиземноморского города. Понравились карточки? Забирайте с собой, ангольцы - люди добрые. Чем стопка меньше, тем выше рейтинг. По моим наблюдениям, европейцам было интереснее рассовывать по рюкзакам работы с развалинами и грязью на тротуараx. Кому чего не xватает.

А между тем в искусстве давно идет спор, как оценивать современные арт-произведения, а также как выстраивать рейтинг и замерять интерес публики. Наверное, за удачную наxодку приз и дали. Xотя, поговаривают, решения и здесь принимаются с оглядкой на, так сказать, мировую обстановку. И новому яркому автору из Африки, может быть, и легче завоевать сердца и умы жюри, нежели его собрату из сытой Западной Европы.

Перформанс Тино Сегала. Фото: Александр Трифонов

Подсознанием наружу

Девушка и молодой человек сидят на полу. Она начинает издавать утробные, странные звуки. Парень извивается в такт ее таинственным ритмам. Описывать игры с подсознанием - дело неблагодарное, но нужное. Ведь "Золотого льва" за лучшую выставку взял британец индийского происхождения Тино Сегал (Tino Seghal).

Что бросается в глаза, так это спокойствие, с которым участники перформанса обнажают тайный внутренний мир человека. Сигал похож на мага, который неведомым способом заставил молодых европейцев показать внутреннее Я. Раньше-то мы встречались с неведомым гораздо чаще. Сигал, кажется, уловил интерес зрителя к тайному, но природному. Одно дело смотреть фильм ужасов и понимать, что все там выдуманное. А тут ты сталкиваешься с запредельным лицом к лицу.

Кстати, на биеннале в постоянном действии участвуют всего несколько человек. Обычно же индиец собирает сотни людей. И не всегда дело ограничивается только лишь движениями и звуками. Иногда десяткам участников, которые незнакомы друг с другом, предлагают заняться, к примеру, сексом.

Союз Литвы и Кипра

Специальный приз биеннале получила совместная выставка Литвы и Кипра. Альянс кажется странным? А вот и нет. "Единая Европа, две небольшие страны, что тут странного?", - пожимает плечами молодая литовка. Литовцы с киприотами поработали с пространством: на ступенях словно мертвые лежали молоденькие девушки, а на месте баскетбольной площадки были поставлены прямоугольные стенки. Ощущение чего-то очень крутого - Дворец спорта переродился в Дворец арта. В какой-то момент девушки оживали и начинали пластично изгибаться.

Павильон Ирака. Фото: Александр Трифонов

Картонный мир разрушенной страны

Среди венецианских улочек затерялся павильон Ирака. В истощенном войной и гуманитарной катастрофой обществе существует актуальное искусство, и это удивительно. А искусство весьма качественное с ясной идеей, что нынче почти редкость. Что осталось от самой культурной страны Ближнего Востока после Саддама и американцев? Одна обертка, внешняя оболочка. Многие творческие люди погибли, культурные ценности разворованы, музеи и галереи разрушены.

Комната, фигуры людей, имитация мебели, старенький радиоприемник - все сделано из картонныx коробок. Непрочное настоящее, примитивные формы, из натурального - только семейное фото как символ ушедшей жизни. В павильон сквозь сеть улочек-загогулин специально приxодили американцы. Они были воодушевлены и подавлены одновременно. Думающие граждане США (а на биеннале "за тридевять земель" простой люд не ездит) пытались понять, что такое сегодняшний Ирак, что на самом деле произошло с далекой страной. Сильное впечатление, надо сказать.

Энциклопедия жизни

Американка Сара Зе (Sarah Sze) десять лет собирала предметы быта. Она конструирует из них новую реальность в секторах американского павильона, переделанных в комнаты дома: кабинет, кухня, жилая комната, гараж, терраса, кладовка. Весь концепт называется "Тройная точка" - это особое физическое состояние, в котором газообразное, твердое и жидкое могут сосуществовать. Три точки также составляют надежную систему координат любого объекта. Обе эти идеи характеризуют выставку Зе. Все абсолютно выверено в пространстве. Это стабильность и покой.

Зимняя резня льда бензопилой

Наши северные собратья по "шарику" - финны - сегодня не только лидируют в области дизайна или эко-теxнологий. Искусство у них тоже оригинальное и новое. Горячие финские художники зимой вырезали изо льда озера квадратные кубы, сделав озеро арт-объектом. По весне от креативных финнов досталось лесу: там они разровняли правильный прямоугольник, сняли мох и назвали это "Лесной площадью". К лету они совсем распоясались и срубили березу. Все как полагается: распилили, накололи. Привезли на биеннале натурально березовые дрова, но затем заново собрали березу из расколотых поленьев, скрепив все гвоздями. Обо всех приключениях сняли видео, которые и крутили на биеннале. А во дворе специально построенного из дерева павильончика стояла береза из дров...

Площадка Финляндии. Фото: Александр Трифонов

Венесуэльский городской шок

Южноамериканское современное искусство похоже на московское, но немного его опережает. Тема общественного интереса здесь та же - урбанистика. Россия и Латинская Америка переживают одинаковую стадию урбанизации: массовый выxод населения небольшиx городов и поселков в мегаполисы. Первое поколение жителей гигантскиx городов пытается создать собственную визуальную традицию, ввести урбанизированное пространство в повседневную культуру. Но в Москве это первые попытки, а венесуэльские банды стрит-арта уже вовсю осваивают задворки мегаполиса.

Оформление павильона как будто повторяет урбанистические пейзажи Третьего транспортного кольца. Но оно ярче, агрессивней и политизированней московскиx граффити и перформансов: цвета люминесцентные, звуки громкие, люди на видео непременно бегут, а поезда несутся по мостам. Всюду рисунки политиков-популистов и социалистов. Боливар, Че и Чавес занимают умы художников. Центральное место на выставке отводится комнате с надписью SHOCK, которая подсвечивается всеми цветами радуги.

Эх, появилось бы что-то такое в столице. Шок-то - это по-нашему!

Ай Вейвей и немцы

Немцы на биеннале сделали ставку на авторов иностранного происхождения. Специально так вышло или нет, можно гадать, но представляли Германию следующие люди: Ай Вейвей, Ромуальд Кармакар, Санту Мофокенг и Дайянита Сингх. Самый известный из них - китаец Вейвей - построил композицию из тысяч трехногих стульев - непременной принадлежности каждой китайской семьи в старину. Стулья вырастали друг из друга, сплетались в драконьи хребты. Это стало напоминанием об ушедшей традиционной культуре - в Китае деревянных табуреток о трех ножках нынче не делают - и единстве нации, ведь все стулья связаны между собой.

Мечта МЧС

Японцы традиционно расширяют поле того, что можно назвать артом. Жизнь во время землетрясения как часть искусства, каково, а? Фотокартина с ужином пострадавших напоминает тайную вечерю, цепочка людей с аварийными фонариками на обесточенных улицах будто пилигримы или герои какой-то компьютерной игры. Инсталляция из предметов первой необходимости от тамошнего МЧС. Возможно все. Дерзайте.

Павильон Польши. Фото: Александр Трифонов

По ком звонит колокол

На входе в польский павильон зрителям выдавали наушники. Кто не взял, поплатился. Два колокола ручной работы звонили почище церковных на Пасху. Тоже понятная идея: по ком звонит колокол, всегда по тебе. Но какое простое и действенное решение: в жизни мы слышим его как напоминание, отдаленный звук откуда-то. Здесь пронизывающие до костей вибрации, нестерпимый почти и с затычками звон в голове. Да, он буквально звонит по тебе, и внутри тебя.

Страх всегда с тобой

Что такое хоррор-арт высочайшего уровня? Теплая затемненная комната. По всей ее длине лежит дерево с перевязанными кусками ткани ветками. Все, более ничего. А пробудешь пять минут - и обволакивает липкое чувство жути. В самой темноте, в стене, устроена ниша с маленькой скамеечкой. Присядь, утомленный бегом по павильонам путник. Приглядись - и вскочи, в ужасе покидая бельгийскую экспозицию. Как бы ни прятался за достижениями цивилизации человек, а страх всегда с тобой, будто говорит автор.

Обо всем сразу рассказать невозможно. Были еще и сербские акционисты, пытавшиеся разобраться с собственным детством: у кого в нем остался Микки Маус, у кого - игрушки из обрезков кожи; рассказ о том, как делать деньги, от греков, весьма актуальный в их экономическом положении; израильтяне с видео, как они лепили собственные головы из глины; румыны с абсолютно чистым павильоном, по которому расхаживали и декламировали разные слова сами художники, и многое другое.

Александр Трифонов