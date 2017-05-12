"Мослекторий" покажет лекцию художника Андрея Бартенева о современном искусстве

Дирекция образовательных программ запускает курс лекций "Современное искусство с Андреем Бартеневым". На первой встрече, которая пройдет 16 мая, Андрей, неординарный скульптор и художник с ярким стилем, представит свое видение русского искусства наших дней. По его мнению нынешнее искусство аморфно, непостоянно в своей жанровой структуре, оно уже давно вышло за рамки выставочного пространства.

На следующих лекциях в рамках цикла будут также выступать художники, дизайнеры и фотографы. Они познакомят слушателей с наиболее интересными видами творчества: коллаж, перформанс, надувные формы, стрит-арт, архитектурная и fashion съемка, дизайн аксессуаров и шляп. Всего запланировано десять занятий, последнее состоится 15 июня. Трансляцию первой лекции смотрите на сайте "Мослекторий" 16 мая в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.