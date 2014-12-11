Лекция онлайн: Юрий Исхаков о том, как снимать качественное видео на iPhone

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В пятницу в Школе новых медиа НИУ ВШЭ пройдет лекция, организованная совместно с Академией re:Store. Лекцию прочтет известный оператор и продюсер Юрий Исхаков, за плечами которого сотрудничество с Яндекс, Nokia и LinguaLeo. Юрий расскажет, как снимать на iPhone видео, не уступающее по качеству работам на профессиональном оборудовании, и как его продвигать.

Прямую трансляцию мероприятия смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 19.00.