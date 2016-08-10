Детям бесплатно расскажут о картинах и художниках

В Российской государственной деткой библиотеке стартовал бесплатный образовательный курс для детей

Автор картины "Три читающие девочки" – Уолтер Ферл

10 августа в Российской государственной деткой библиотеке запустился образовательный курс для детей, сообщается на ее официальном сайте.

Участниками могут стать дети от шести до девяти лет. А сам курс истории искусств называется "Картины и художники"

Первое занятие будет посвящено академистам, передвижникам и модерну "От реализма до авангарда".

А еще в рамках курса обещают практические занятия, где детей будут учить создавать эскизы театральных костюмов.

За расписание последующих занятий можно следить на официальном сайте библиотеки, либо на ее страницах в соцсетях.