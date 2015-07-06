Город онлайн: Роман Виктюк о "Театральном марафоне" на сцене МТЮЗ

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

7 июля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная "XV Театральному марафону" Театра Романа Виктюка.

Марафон проводится каждый год, летом. В этот раз он будет проходить с 14 по 31 июля на сцене МТЮЗ. Это событие станет завершением сезона Театра Романа Виктюка. В программу включено одиннадцать постановок, в числе которых предпремьерный спектакль Романа Виктюка "Федра", созданный по пьесе Марины Цветаевой.

На пресс-конференции выступят:



художественный руководитель театра Роман Виктюк,

директор театра Валерий Райков,

актеры театра Дмитрий Бозин, Александр Дзюба и Игорь Неведров.

