06 июля 2015, 17:19

Культура

Город онлайн: Роман Виктюк о "Театральном марафоне" на сцене МТЮЗ

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

7 июля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная "XV Театральному марафону" Театра Романа Виктюка.

Марафон проводится каждый год, летом. В этот раз он будет проходить с 14 по 31 июля на сцене МТЮЗ. Это событие станет завершением сезона Театра Романа Виктюка. В программу включено одиннадцать постановок, в числе которых предпремьерный спектакль Романа Виктюка "Федра", созданный по пьесе Марины Цветаевой.

На пресс-конференции выступят:

  • художественный руководитель театра Роман Виктюк,
  • директор театра Валерий Райков,
  • актеры театра Дмитрий Бозин, Александр Дзюба и Игорь Неведров.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 12.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 7 июля в 12.00
  • Что: беседа о театральном марафоне на сцене МТЮЗ
  • Кто: Роман Виктюк, Валерий Райков, Дмитрий Бозин, Александр Дзюба и Игорь Неведров
  • Кому смотреть: театралам

