Город онлайн: Роман Виктюк о "Театральном марафоне" на сцене МТЮЗ

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
7 июля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная "XV Театральному марафону" Театра Романа Виктюка.
Марафон проводится каждый год, летом. В этот раз он будет проходить с 14 по 31 июля на сцене МТЮЗ. Это событие станет завершением сезона Театра Романа Виктюка. В программу включено одиннадцать постановок, в числе которых предпремьерный спектакль Романа Виктюка "Федра", созданный по пьесе Марины Цветаевой.
На пресс-конференции выступят:
- художественный руководитель театра Роман Виктюк,
- директор театра Валерий Райков,
- актеры театра Дмитрий Бозин, Александр Дзюба и Игорь Неведров.
Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 7 июля в 12.00
- Что: беседа о театральном марафоне на сцене МТЮЗ
- Кто: Роман Виктюк, Валерий Райков, Дмитрий Бозин, Александр Дзюба и Игорь Неведров
- Кому смотреть: театралам