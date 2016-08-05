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Новости культурного мира

05 августа 2016, 17:48

Под "Портретом женщины" Эдгара Дега обнаружили образ Эммы Добиньи

искусство картины портреты новости культурного мира

Эдгар Дега "Портрет Эммы Добиньи"

Ученым из австралийской Национальной галереи штата Виктория удалось обнаружить картину-призрак под женским портретом 1870 года одного из величайших французских художников-импрессионистов Эдгара Дега, сообщает РИА "Новости".

Исследователь Дэвид Тарроугуд рассказал в своем исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, что его и других ученых давно привлекала эта картина, так как через красочный слой постепенно проявлялось еще одно изображение, которое стало заметно еще в 1922 году. При помощи рентгеновских лучей специалистам удалось обнаружить под картиной еще один женский портрет. Судя по всему, на нем изображена молодая модель Эмма Добиньи, которую Дега также запечатлел в серии изображений гладильщиц.

Эдгар Дега "Гладильщицы", 1884

При помощи рентгена, ученым удалось установить, что портрет Добиньи был практически завершен. Что же побудило художника написать поверх еще одно полотно, остается загадкой.

За последний год это уже далеко не первое открытие в области искусства, сделанное учеными при помощи рентгеновских лучей. В декабре прошлого года при исследовании картины "Черный квадрат" Казимира Малевича, под супрематическим изображением было обнаружено еще две композиции – кубофутуристическая и протосупрематическая, а также надпись "Битва негров в темной пещере".

Также в декабре 2015 года скрытое изображение было обнаружено под самой известной картиной в истории искусства "Джокондой" Леонардо да Винчи. Оказалось, что в первоначальном варианте модель не обладала своей знаменитой загадочной улыбкой.

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