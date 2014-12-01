Форма поиска по сайту

Новости

01 декабря 2014, 10:30

Культура

Лекция про музыку: Александр Lay-Far - о сэмплировании

Фото: ТАСС/Коротаев Артем

В центре современного искусства "Винзавод" в понедельник состоится лекция музыканта Александра Лейфа aka Lay-Far, который будет говорить о сэмплировании как самостоятельном виде искусства. Встреча будет посвящена разбору исторического, антропологического, культурного и юридического аспектов работы со звуком.

Прямую трансляцию смотрите на этой странице, начало в 19.00.

  • Когда: 1 декабря
  • Кто: Александр Lay-Far
  • Что: лекция о сэмплировании
  • Кому смотреть: начинающим диджеям и будущим звукорежиссерам

