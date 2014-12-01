Лекция про музыку: Александр Lay-Far - о сэмплировании

Фото: ТАСС/Коротаев Артем
В центре современного искусства "Винзавод" в понедельник состоится лекция музыканта Александра Лейфа aka Lay-Far, который будет говорить о сэмплировании как самостоятельном виде искусства. Встреча будет посвящена разбору исторического, антропологического, культурного и юридического аспектов работы со звуком.
Прямую трансляцию смотрите на этой странице, начало в 19.00.
- Когда: 1 декабря
- Кто: Александр Lay-Far
- Что: лекция о сэмплировании
- Кому смотреть: начинающим диджеям и будущим звукорежиссерам