Британская принцесса пообщалась с воспитанниками Центра иппотерапии

Принцесса Анна встретилась с воспитанниками Центра иппотерапии

Британская принцесса Анна 13 февраля посетила Московский ипподром и пообщалась с воспитанниками Центра иппотерапии. Такое пристальное внимание к России Анна проявила, так как является членом Международного олимпийского комитета.

Кроме того, Ее Высочество принцесса Анна известна своей любовью к конному спорту. Она даже участвовала в нескольких Олимпийских играх в составе сборной Великобритании по конному спорту. В 1988 году принцесса завоевала олимпийское серебро.

"В России она занимается развитием проекта в области образования, благотворительности и культуры. Она член олимпийской ассоциации, олимпиец. По ее стопам пошла и ее дочь, завоевавшая серебряную медаль в 2012 году", - рассказал телеканалу "Москва 24" пресс-секретарь посольства Великобритании в Москве Дэвид Шоу.

В Москве принцесса пообщалась с воспитанниками Центра иппотерапии. Он был основан в 1991 году. Еженедельно здесь занимается около 80 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Также принцесса Анна посетила Московский институт неотложной детской хирургии и травматологии. 14 февраля Ее Высочество прилетит в Санкт-Петербург и в этот же день покинет Россию.