Сегодня в СМИ: Тверская станет Пятой авеню, а ВАЗ снова продает авто со скидкой

Фото: M24.ru

Неплательщиков по ипотеке не оставят без жилплощади

Жильцов, купивших квартиру по ипотеке, не оставят без жилплощади в случае неуплаты процентов, пишет "Российская газета".

Соответствующий законопроект Госдума будет рассматривать на следующей неделе. Авторы проекта правового акта считают, что неплательщикам нужно предоставлять альтернативную жилплощадь.

Россия поднялась на 30 позиций в международном рейтинге Doing Business-2015

Россия улучшила свои позиции в международном рейтинге Doing Business-2015 – она поднялась с 92-го на 62-е место, сообщает "Российская газета".

По данным Всемирного банка, лучше всего в нашей стране за последний год ситуация сложилась в сфере нового бизнеса – Россия по этому критерию заняла 34-е место из 189. Еще выше РФ стоит в списке стран, где проще всего зарегистрировать право собственности - на 12-м месте.

Тверскую превратят в Пятую авеню

Власти Москвы разработают концепцию развития Тверской улицы, пишет --[rbc.ru]-[main_body]-[item_10]]"РБК". Задача в том, чтобы она не уступала в посещаемости нью-йоркской Fifth Avenue или лондонской Oxford Street.

Стимулировать появление новых форматов планируется за счет налоговых льгот. При этом после запрета парковки на Тверской трафик там упал на 25%, многие заведения из-за этого закрылись.

АвтоВАЗ возобновил программу утилизации

АвтоВАЗ возобновил продажи со скидкой всех моделей, кроме Lada Granta, сообщает "Коммерсантъ".

Ранее завод приостановил прием заявок на покупку машин по программе утилизации. По некоторым данным, производитель исчерпал свою неофициальную квоту.

Иностранные компании могут остановить производство жизненно важных лекарств для России

Некоторые иностранные фармацевтические компании отменили или сократили заказы на производство жизненно важных лекарств для России, пишет газета "Ведомости".

Как объясняют сами производители, производство таких препаратов становится нерентабельным из-за падения курса рубля.