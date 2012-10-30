За пять лет ипотеки москвичам становятся малы их квартиры

Фото: ИТАР-ТАСС

Среди россиян, берущих в ипотеку жилье в Москве и Подмосковье, появилась тенденция досрочно погашать кредит для оформления ипотеки на более просторное жилье.

Как правило, эти люди приобретали квартиры небольшой площади в Москве и Подмосковье в 2006-2007 годах. Через несколько лет многие покупатели понимают, что стабильный и надежный заработок позволяет им купить жилье большей площади. Поэтому, не успев погасить и половину кредита, заемщики продают эти квартиры.

На вырученные деньги они погашают кредит целиком, а на оставшуюся сумму снова берут ипотеку. Покупатели либо тратят деньги на более просторное жилье, либо переезжают из области в столицу. Во второй половине 2012 года число подобных запросов увеличилось вдвое, отмечают эксперты агентства "Инком-Недвижимость".

"Например, 5 лет назад покупатель приобретал в ипотеку однокомнатную квартиру площадью 45 кв. м в Домодедове за 3 млн рублей. <...> К 2012 году заемщик погасил примерно половину займа и решил продать жилье, подорожавшее уже до 4,1 млн рублей, — объясняет начальник отдела офиса "Домодедовское" компании "Инком-Недвижимость" Юрий Приходько. — Из вырученной суммы клиент погашает задолженность в 1 млн рублей по первой ипотеке, а оставшиеся 3,1 млн рублей используется для покупки в кредит новой квартиры площадью 72 кв. м за 5,5 млн рублей".

Данная схема улучшения жилищных условий приобретает популярность, поскольку имеет несколько преимуществ. Во-первых, стоимость квартиры за пять-шесть лет с момента покупки возрастает, и ее можно продать по более высокой цене. При этом часть вырученных средств идет на погашение суммы по кредиту.

Во-вторых, при оформлении ипотеки на новый объект размер ежемесячного платежа увеличивается не очень значительно - буквально на 5 тысяч рублей в месяц. И в-третьих, заемщики могут переехать в более комфортную для себя и своей семьи квартиру.