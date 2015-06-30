Суд отменил решение по пересчету валютной ипотеки по курсу 2008 года

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Мособлсуд не стал обязывать ВТБ24 пересчитывать валютную ипотеку клиентки банка по курсу 2008 года. Ранее решение о реструктуризации кредита по курсу 24 рубля за доллар вынес Пушкинский городской суд Московской области.

Директор юридической компании "Базальт" Василий Неделько считает, что решение дела в пользу клиентки могло пошатнуть всю банковскую систему.

"Решение суда первой инстанции выглядит немного странно. Гражданский кодекс позволяет изменять условия договора по решению суда, если произошло существенное изменение обстоятельств. Если стороны в момент заключения договора могли предвидеть, что обстоятельства будут именно такими, они бы этот договор не заключили. Суд первой инстанции решил, что если бы гражданка могла предположить, что курс доллара так вырастет, она бы не стала брать кредит в долларах. Но если бы рубль сильно укрепился по отношению к доллару, то банк тоже мог выйти с предложением поменять вклады в рубли. Если бы это решение устояло, это был бы некий опасный прецедент, который мог бы плохо отразиться на всей системе. Все заемщики оказались бы в выигрышной ситуации", – пояснил он в эфире радиостанции "Москва FM".

Ранее M24.ru сообщало, что Сбербанк готовит программу реструктуризации валютных ипотечных кредитов. Сейчас у кредитной организации таких займов на 7 млрд рублей.

Помощь будет оказана не всем клиентам банка. Реструктуризацию не будут проводить для заемщиков, которые взяли "несколько миллионов долларов на квартиру в 500 квадратных метров", отметил глава банка Герман Греф.

Напомним, после падения курса рубля клиенты российских банков, оформившие ипотеку в иностранных валютах, неоднократно обращались к правительству с просьбой оказать помощь в выплате долга. Большинство из них заключали договор займа, когда доллар стоил чуть более 20 рублей.

В апреле текущего года правительство России выпустило постановление, по которому будет пересмотрена ставка ипотечного кредита тем, у кого из-за кризиса упали доходы. Реструктуризация долга положена заемщикам, чьи доходы упали на треть. Пересчитают ставку и для тех, кто стал платить по кредиту на 30 процентов больше из-за роста курса валют.

После реструктуризации банки простят заемщикам часть основного долга и изменят условия кредита, а также установят процентную ставку не выше 12 процентов годовых. Всего в рамках программы планируется оказать помощь не менее 22,5 тысячи заемщиков.