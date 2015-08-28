Снимать квартиру выгоднее, чем покупать в ипотеку – эксперт

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Аренда однокомнатной квартиры – более выгодный способ инвестирования денег, чем покупка жилья в ипотеку. К такому выводу пришли эксперты компании "Бест- Недвижимость" и РБК.

Риэлтор Наталья Барзенкова в эфире радиостанции "Москва FM" подтвердила, что аренда квартиры в столице в результате потребует меньше вложений, чем покупка в кредит.

"Действительно выгоднее снимать. Но это очень сильно зависит от вашей текущей ситуации. Если вам немного лет, у вас есть какая-то накопленная сумма, да, безусловно, вы снимаете квартиру, кладете деньги на депозит и получаете процент. Это лучшее, что можно сделать.

Эксперт – об аренде и покупке жилья в ипотеку

Однако если у вас семья, то речь об аренде вызывает больше вопросов. Тот, кто снимает квартиру в России, до конца не защищен, как в Европе. Там основная часть населения живет в съемных квартирах. Это нормально. С точки зрения цифр снимать на сегодняшний день выгоднее. Но исходя из экономической ситуации последних 30 лет в нашей стране квартиру лучше купить", – пояснила она.

Как пишет РБК, расчеты проводились на примере однокомнатной и двухкомнатной квартир в Москве. Издание выяснило, что на покупку в ипотеку однокомнатной квартиры стоимостью 4,9 миллиона рублей придется потратить 7,8 миллиона рублей. При этом к концу выплат по кредиту ее стоимость вырастет до 5,8 миллиона рублей.

Если же снимать жилье, положить первоначальный взнос на депозит и ежемесячно пополнять его на разницу между стоимостью аренды и ипотечными выплатами, то за тот же срок можно скопить 8 миллионов рублей.

Добавим, интерес к покупке столичной недвижимости растет вместе с валютными курсами. Приобретение недвижимости помогает капитализировать средства, не допустив их обесценивания.

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