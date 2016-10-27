Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Россияне начали активнее брать ипотеку перед окончанием программы льготного кредитования. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал руководитель департамента кредитования и специальных программ TEKTA GROUP Роман Строилов.
"Ближе к окончанию программы ипотеки с господдержкой наблюдается довольно сильный ажиотаж. С 1 января ипотека будет выдаваться на стандартных условиях – несколько дороже, чем сейчас. Ипотечный рынок сейчас очень бодрый", – сказал он.
Эксперт добавил, что ипотеку на новостройку можно взять и без первоначального взноса, но процентная ставка по таким кредитам выше на 2,5-4 процента.
В 2017 году российский рынок ипотеки может выйти на рекордный уровень. По данным Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), объем кредитов может превысить 1,7 триллиона рублей.
Последний ипотечный рекорд был установлен в 2014 году, когда россияне взяли кредитов на 1,75 триллиона рублей. С начала этого года объем выдачи ипотеки уже превысил триллион рублей.
В августе 2016 года в Москве было зарегистрировано более 4,6 тысячи сделок по ипотеке. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году – в августе 2015 года ипотечные кредиты в Москве взяли 2556 человек.