Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября 2016, 12:20

Экономика

Россияне начали активнее брать ипотеку

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Россияне начали активнее брать ипотеку перед окончанием программы льготного кредитования. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал руководитель департамента кредитования и специальных программ TEKTA GROUP Роман Строилов.

"Ближе к окончанию программы ипотеки с господдержкой наблюдается довольно сильный ажиотаж. С 1 января ипотека будет выдаваться на стандартных условиях – несколько дороже, чем сейчас. Ипотечный рынок сейчас очень бодрый", – сказал он.

Эксперт добавил, что ипотеку на новостройку можно взять и без первоначального взноса, но процентная ставка по таким кредитам выше на 2,5-4 процента.

Программа ипотеки с господдержкой закончится 1 января

В 2017 году российский рынок ипотеки может выйти на рекордный уровень. По данным Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), объем кредитов может превысить 1,7 триллиона рублей.

Последний ипотечный рекорд был установлен в 2014 году, когда россияне взяли кредитов на 1,75 триллиона рублей. С начала этого года объем выдачи ипотеки уже превысил триллион рублей.

Как отмечают специалисты, покупатели квартир с живыми деньгами кончились, и рынок держится за счет заемных средств. По данным столичного управления Росреестра, в июле было зарегистрировано 4744 ипотечных сделок, что на 37 процентов больше, чем в июне. Также на 15 процентов упали продажи на вторичном рынке.

В августе 2016 года в Москве было зарегистрировано более 4,6 тысячи сделок по ипотеке. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году – в августе 2015 года ипотечные кредиты в Москве взяли 2556 человек.

ипотека жилье квартиры кредиты квартира кредитование

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика