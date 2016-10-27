Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Россияне начали активнее брать ипотеку перед окончанием программы льготного кредитования. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал руководитель департамента кредитования и специальных программ TEKTA GROUP Роман Строилов.

"Ближе к окончанию программы ипотеки с господдержкой наблюдается довольно сильный ажиотаж. С 1 января ипотека будет выдаваться на стандартных условиях – несколько дороже, чем сейчас. Ипотечный рынок сейчас очень бодрый", – сказал он.

Эксперт добавил, что ипотеку на новостройку можно взять и без первоначального взноса, но процентная ставка по таким кредитам выше на 2,5-4 процента.

Программа ипотеки с господдержкой закончится 1 января

В 2017 году российский рынок ипотеки может выйти на рекордный уровень. По данным Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), объем кредитов может превысить 1,7 триллиона рублей.



Последний ипотечный рекорд был установлен в 2014 году, когда россияне взяли кредитов на 1,75 триллиона рублей. С начала этого года объем выдачи ипотеки уже превысил триллион рублей.