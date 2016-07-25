Первое арендное жилье может появиться в Москве, Казани и Томске

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Первое в России арендное жилье может появиться в Москве, Казани и Томске. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе Министерства строительства и ЖКХ РФ. Для этих целей Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) выкупит в общей сложности 60 тысяч квадратных метров жилой площади, что позволит создать арендный фонд малометражных квартир, которые сейчас наиболее востребованы и доступны.

"Минстроем и АИЖК начата реализация пилотных проектов арендного жилья в крупнейших городах: Москве, Казани, Томске. Агентство подписало меморандумы о сотрудничестве, согласно которым АИЖК выкупит в общей сложности 60 тысяч кв. м. жилой площади. Это позволит создать арендный фонд квартир малой площади, особенно востребованный на рынке, с элементами современной инфраструктуры для создания комфортной и удобной среды для арендаторов", – сказали в пресс-службе Минстроя РФ.

Арендные дома будут строить инвесторы, а государство затем будет выкупать их целиком, либо частями. Арендная плата за квартиры в таких домах будет несколько ниже, чем в среднем по рынку. Люди, у которых нет возможности купить собственное жилье, смогут заключить договор с государством на длительный срок. Жильцам доходных домов будет предложен необходимый набор услуг и социальная инфраструктура, но квартиры в них нельзя будет приватизировать.

В ведомстве пояснили, что эти города станут площадками для первых пилотных проектов, однако рассматриваются и другие крупные агломерации – города с населением свыше 1 млн человек, в которых уже сформировался спрос на такой тип жилья.

"Единый институт развития в жилищной сфере реализует пилотные проекты, основанные на выкупе в состав паевых инвестиционных фондов отдельных зданий или секций зданий. Для финансирования проектов в фонды будут привлечены средства широкого круга инвесторов от частных лиц до институциональных финансовых организаций", – добавили в пресс-службе министерства.

Ранее министр строительства России Михаил Мень сказал журналистам, что законодательная база для массового строительства арендного жилья в стране почти готова. И если пилоты окажутся успешными, по этой программе будет построено порядка 1 млн кв. м. жилья.



О первых проектах подобных домов в столице говорили несколько лет назад. Тогда для снижения стоимости их предполагалось строить в Зеленограде. Социальные арендные дома планировалось возводить в формате аппартаментов и подводить освещение за счет солнечных батарей. Впоследствии эта идея не нашла воплощения. Однако в прошлом году власти Москвы предложили инвесторам вложиться в создание социальных домов для одиноких пенсионеров . Пожилые люди могут отдать свою квартиру городу, а взамен получить жилплощадь в социальной многоэтажке с развитой инфраструктурой, где за ними будут круглосуточно наблюдать квалифицированные медработники. Сегодня в Москве есть четыре специальных жилых дома для стариков.

Руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости" Олег Репченко считает, что в современных экономических реалиях арендное жилье будет пользоваться широким спросом.

"В кризис у многих граждан денег на покупку квартиры, даже в ипотеку, просто нет. Бизнес доходных домов у нас очень долго не развивался, но сейчас он целесообразен, особенно с поддержкой государства: покупать жилье по рыночным ценам, чтобы потом сдавать, нерентабельно", – подчеркнул он.

Эксперт добавил, что целесообразно установить арендную ставку в таких домах незначительно ниже среднерыночного показателя. "Речь ведь идет не о социальном найме, когда человек получает жилплощадь на льготных условиях. Чем больше человек будет снимать такое жилье, тем быстрее окупятся дома. И, следовательно, тем охотнее инвесторы будут заходить на проект", – сказал Репченко.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев отмечает, что для успеха проекта арендного жилья государство должно снизить возможные риски инвесторов.

"Очень многое зависит от того, какой объем рисков будет присутствовать в этих проектах. Доходность от сдачи в аренду жилья сегодня составляет 3-6% годовых. Инвестор получит больше, если просто положит средства на депозит. Поэтому важно сделать так, чтобы значительную часть рисков взяло на себя государство. И конечно, девелоперам важны льготы на строительство такого рода объектов. Это могут быть налоговые послабления, бесплатная земля, бесплатное подключение к коммуникациям. И строить такие дома лучше в окраинных районах, где дешевле участки, чтобы снизить нагрузку на бюджет и повысить рентабельность", – пояснил эксперт. Апрелев добавил, что потребность в жилье такого формата есть не только в крупных агломерациях.

Сегодня спрос на первичное жилье превышает предложение, несмотря на то, что объем ввода жилья, по сравнению с докризисным периодом, снизился незначительно. Например, в прошлом году в Москве было сдано 4,2 миллиона квадратных метров жилья, а сейчас строится 454 дома общей площадью 25 миллионов квадратных метров. А месяц назад в департаменте строительства заявляли, что в ближайшие три года в столице будут возведены более двух миллионов квадратных метров жилой площади. До 2018 года 151 дом построят на средства города по адресной инвестиционной программе.

При этом количество договоров долевого участия в Москве постоянно растет. Благодаря этому цены на квартиры в новостройках даже незначительно уменьшились. По данным Минстроя, рынок ипотеки в России вырос на 50 процентов и составляет свыше 50 миллиардов рублей. За последние полгода средняя ставка снизилась с 14 до 12,7 процента. До 2017 года в небольших городах планируется построить более 100 коммунальных объектов, а в этом году – построить еще 40 тысяч домов. До конца года ведомство разработает дополнительные меры государственной поддержки спроса на жилье. Среди возможных инициатив называются освобождение застройщиков от налогов при передаче построенной инфраструктуры муниципалитету. В то время, как программа субсидирования ипотечной ставки может потерять актуальность, так как после снижения ключевой ставки банки сами начали снижать ставки по кредитам. Отметим, что заканчивается она в конце года.