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24 июля 2012, 18:56

Квартиру в ипотеку можно купить в среднем за 10 млн рублей

ипотека кредиты

ИТАР-ТАСС

Средняя стоимость покупаемых с помощью ипотеки квартир в Москве составила в июне 2012 года 9,9 миллиона рублей, что на два миллиона рублей больше, чем в мае, говорится в исследовании компании «Миэль-Брокеридж».

«Сегодня доля ипотечных сделок на рынке составляет порядка 30%, их число постоянно увеличивается. Сделки по ипотеке выросли и в абсолютном и в процентном отношении. Покупатели не боятся приобретать все более дорогую недвижимость с помощью заемных средств. Это связано с закрепившейся стабильной ситуацией на рынке и в экономике. Эти факторы дали людям возможность строить прочные многолетние планы. Ипотека сегодня вновь восстановилась, стала достаточно доступной как по ставкам, так и по технологиям приобретения квартир», – комментирует ситуацию генеральный директор компании «МИЭЛЬ-Брокеридж» Алексей Шленов.

В ипотечных сделках, проводимых в Москве, доля кредитных средств на сегодняшний день составляет порядка 44% от стоимости квартиры, а средняя сумма кредита, привлекаемого для покупки квартиры, равна 4,4 миллиона рублей, поясняется в исследовании компании.

Как отмечается в докладе компании, самая маленькая сумма ипотечного кредита, выданного в июне 2012 года, составила 500 тысяч рублей. Он был выдан на 10 лет для приобретения квартиры в Москве стоимостью 6,6 миллиона рублей.

А самая большая сумма ипотечного кредита за этот же период составила 13,2 миллиона рублей. Московская квартира, купленная с его привлечением, стоила 15,5 миллиона рублей.

Помимо этого в исследовании указывается, что минимальный срок кредитования по сделкам, проведенным в «Миэль», составил 5 лет, а максимальный срок - 29 лет. Однако наиболее популярным сроком кредитования в июне 2012 являлся 15 лет. Примерно 20,4% клиентов компании взяли кредит именно на такой срок.

Кроме того, 19,2% заемщиков компании взяли ипотеку на 20 лет, около 18% заемщиков кредитовались сроком на 10 лет, 15,7% клиентов оформили ипотечный кредит на 7 лет.

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