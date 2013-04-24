"Ъ": Ипотека пошла под снос

Фото: Москва 24

Россияне не хотят покупать жилье в кредит, такие данные приводит Росреестр. По мнению участников рынка, снижение интереса граждан может быть связано с ростом стоимости таких ссуд на фоне снижения поддержки ипотечного рынка государством.

Всю вторую половину 2012 года доля ипотеки в общем объеме продаж жилья снижалась и по итогам года достигла 19,5%, пишет газета "Коммерсантъ".

По прогнозам экспертов, доля ипотечных сделок в общих продажах жилья продолжит снижаться.

Сокращение интереса граждан к жилищным ипотечным кредитам констатировал и Центробанк. С февраля 2012-го по февраль 2013 года прирост выданных ипотечных кредитов составил 28,3%, годом ранее он составлял 88,5%.

Снижение интереса граждан к покупке жилья в кредит также связано и с подорожанием ипотеки. Так, ставка по ипотечным жилищным кредитам в феврале этого года составила 12,8% против 11,9% годом ранее. Ожидается, что до конца года средние ставки по ипотеке могут достигнуть 13,5%.

По мнению экспертов, в таких условиях развивать ипотеку станет невыгодно. Если правительство не разберется с государственными продуктами, то можно ожидать значительного снижения доли ипотеки в продажах жилья, пишет газета.

Данные Росреестра о числе сделок по приобретению жилья, в том числе в кредит, за первый квартал текущего года пока недоступны, ведомство планирует опубликовать их на этой неделе.

Ранее сообщалось, что ипотечный кредит на жилье в Москве берут до 90% приезжих из других регионов.

Другие материалы газеты "Коммерсантъ"