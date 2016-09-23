Брать ипотеку в новостройке не следует до конца года – эксперт

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Брать ипотеку в новостройке не следует до конца этого года, поскольку в кризис существует риск остаться без жилья, поделился своим мнением в эфире радиостанции "Москва FM" управляющий инвестициями в недвижимости, основатель портала Indriksons.ru Игорь Индриксонс.

Другие специалисты, наоборот, советуют брать кредит на покупку квартиры в 2016 году, поскольку в скором времени государство планирует перестать поддерживать ипотеку за счет бюджета. Как сообщают "Ведомости", в этой связи банки и застройщики начнут атаковать своих клиентов выгодными предложениями.

Вместе с тем основатель портала Indriksons.ru посоветовал гражданам относиться к ипотеке аккуратней.

"Проблема не в самой ипотеке. Конец 2016 – начало 2017 года будет временем, когда мы войдем в фазу банкротства застройщиков. Если до конца этого года вы возьмете ипотеку под новостройку, субсидию вам дадут, но получите ли вы квартиру? Это еще большой вопрос", – отметил он.

Конец 2016 года будет временем банкротства застройщиков – эксперт



"Поэтому сегодня я бы ни в коем случае не покупал квартиру в новостройке, особенно, если эти дома находятся в нулевом цикле строительства. Сейчас бушует кризис. Следующий год обещает быть самым сложным и, естественно, это отразится на застройщиках", – пояснил Индриксонс, добавив, что вероятность продления субсидирования ипотечного кредита государством на следующий год, по его мнению, все-таки существует.

В сентябре Агентство по ипотечному жилищному кредитованию увеличило максимальную сумму всех ипотечных кредитов, кроме "Ипотеки с господдержкой" и "Военной ипотеки". Теперь максимальная сумма ипотеки составляет 20 миллионов рублей вместо десяти вне зависимости от размера первоначального взноса. Это касается квартир в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В других регионах страны порог подняли с 7,1 до 10 миллионов рублей.