На квартиру в Москве жителю столицы надо копить 11,5 лет

ИТАР-ТАСС

Среднестатистический москвич сможет накопить на квартиру, расположенную в пределах МКАД, за 11 с половиной лет.

При этом покупателю придется жить в режиме жесткой экономии, а сама приобретенная квартира будет представлять собой бюджетную "однушку" небольшой площади эконом-класса.

По расчетам специалистов, одним из самых доступных предложений на столичном рынке новостроек является квартира за 5,2 млн рублей. В то же время показатель по средней заработной плате колеблется на уровне 48 тысяч рублей, а средний прожиточный минимум для трудоспособного населения равен 10,4 тысяч рублей. Таким образом, копить на эту квартиру придется больше 11 лет, подсчитали аналитики компании "НДВ-Недвижимость", проводившей исследование.

В более сжатые сроки жилье можно приобрести с привлечением ипотеки или взаимозачета. Последний предусматривает обмен имеющегося жилья на квартиру в новостройке. По словам риелторов, вторичные объекты дороже новостроек, и это реальная возможность улучшить свои жилищные условия и выиграть дополнительные метры.