Сегодня в СМИ: продуктовые карточки и льготная ипотека

Минкомсвязи впервые разыграет на аукционе частоты для сотовых операторов

Минкомсвязи и Минэкономразвития предварительно обсудили механизм определения цены на частоты 2570-2620 МГц для мобильной связи четвертого поколения (4G LTE), пишут "Ведомости".

Эти частоты будут выставлены на первый российский аукцион, который согласно решению Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) нужно провести до IV квартала 2015 года. Они разделены на 82 лота – один федеральный (полоса шириной 20 МГц) и 81 региональный.

С 2017 года регионы смогут брать плату с фур за проезд по местным дорогам

Плата за проезд тяжелых фур по региональным дорогам может быть введена уже с 2017 года, передают "Ведомости".

Минтранс подготовил необходимые поправки в Бюджетный кодекс, закон об автодорогах и другие акты. Законопроект опубликован на портале regulation.gov.ru.

Минпромторг предлагает ввести в России продуктовые карточки покупателя

К сентябрю минпромторг предложит правительству схему поддержки незащищенных слоев населения через продовольственные карты покупателей, сообщает "Российская газета".

О возможности ввести подобную систему в России говорится в стратегии развития торговли до 2020 года, которая утверждена приказом министра промышленности и торговли.

Дмитрий Медведев будет координировать в кабмине работу по импортозамещению

Реализация антикризисного плана правительства продвигается по всем его направлениям, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом пишет "Российская газета".

На прошедшем в четверг заседании кабинета министров эта работа была продолжена – правительство рассмотрело ряд законопроектов, в которых отражены девять важнейших пунктов антикризисного плана из 60.

Льготная ипотека оказалась не слишком выгодной

Реализация банками программы субсидирования ипотечного кредитования, только недавно утвержденной властями, оказалась сопряжена с целым рядом серьезных трудностей, сообщает "Коммерсантъ".

Как выяснилось, под такие кредиты крайне сложно получить финансирование в ЦБ, они могут быть признаны нарушающими права потребителей, а кроме того, при определенных условиях оказаться финансово невыгодными и для самих заемщиков.

Кто займет место General Motors в России

Совместное предприятие Ford Sollers решило освоить нишу Opel и Chevrolet на российском рынке, передает "РБК".

Компания хочет занять дилерские центры – всего их 310, и запустить trade-in для владельцев машин GM.