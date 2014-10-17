Фото: ТАСС/Рюмин Александр

Приезжие актеры столичных театров получат квартиры в Подмосковье по льготной ипотеке. Об этом M24.ru сообщил председатель "Столичного цеха деятелей культуры" при Мосгордуме, директор театра им. Вл.Маяковского Леонид Ошарин. Первым 220 артистам предложат квартиры в Железнодорожном, Химках, Звенигороде, Нахабине и Люберцах. Глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов отметил, что в будущем для приезжих актеров найдется жилплощадь и в Москве.

"Решение о выделении для актеров квартир по льготной ипотеке было принято всего пять дней назад", – отметил Леонид Ошарин. По его словам, сейчас речь идет только о квартирах в Московской области. На первую очередь застройки заявки подали 220 актеров.

Служители Мельпомены смогут получить квартиры в Железнодорожном, Химках, Звенигороде, Нахабине и Люберцах. "Сейчас актеры знакомятся со списком адресов. Они должны принять решение, какие предложения их интересуют. Скидки на стоимость квартир для актеров будут определяться индивидуально: помещения разные, города, где предоставляется жилье, тоже разные. А вот процент по ипотеке уже известен – примерно десять процентов", – рассказал Ошарин. Стандартная ставка сегодня на два-три процента выше.

По его словам, застройщиками выступили три компании: ГК "Мортон", ЗАО "Русстройбанк" и ЗАО "Моспромстрой". Они выделили под программу порядка шести тысяч квадратных метров жилых площадей, а расходы в виде скидок актерам приняли на себя.

В пресс-службе ГК "Мортон" подтвердили сотрудничество с культурным цехом. "У нас есть специальная ипотечная программа, рассчитанная на работников бюджетной сферы", – пояснил представитель застройщика. Комментарии двух других компаний на момент публикации материала получить не удалось.

Отметим, что осенью 2013 года столичные власти и Мосгордума рассматривали возможность строительства общежитий для приезжих актеров, поскольку им трудно найти жилье в столице. Однако это не самый оперативный вариант решения проблемы. "Дома, которые предлагают застройщики сейчас, намечены к сдаче на конец этого года, максимум на следующий год. А общежития – это новое строительство, под которое еще нет ни земли, ни разрешений, ни инвестора, это проект на несколько лет", – пояснил Леонид Ошарин.

Как пояснил M24.ru глава комиссии по культуре Московской городской думы Евгений Герасимов, льготные квартиры для актеров могут появиться и в Москве. "Сейчас речь идет только о конкретных адресах в Подмосковье. Однако не исключено, что в будущем появятся квартиры и в Москве", – заявил он.

В целом, по словам Герасимова, для столичных актеров вопрос жилья очень актуален. "Например, актер театра Маяковского Андрей Болтнев так и прожил всю жизнь в общежитии. Мы смогли помочь получить квартиру уже только его дочери", - отметил Герасимов.

Как пояснил экс-глава НИиПИ Генплана Сергей Ткаченко, самая маленькая квартира может занимать площадь около 25 кв. метров, а нормальная двухкомнатная – порядка 50 метров. Если исходить из того, что актерам предложат квартиры разной площади, то шесть тысяч квадратных метров эквивалентны примерно 90 жилым помещениям. Если же все квартиры будут маленькой площади, то для нужд актеров найдется 240 помещений.

Наилучшими вариантами являются Нахабино, Химки и Звенигород. "В Нахабине строят очень качественные дома для среднего класса, Химки – это вообще практически Москва, единственное, что очень высокая плотность застройки и высокая транспортная загруженность. Звенигород – это исторический город, там хорошая экология и также хорошее качество застройки. Люберцы, пожалуй, самый неудачный вариант: это дома при промзонах, там пока не самая благоприятная экологическая обстановка. Над этим работают, но проблема все еще остается", – заключил Ткаченко.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев отметил, что стоимость жилья в перечисленных городах будет не менее 50 тыс. рублей за кв. метр. Таким образом, маленькая "однушка" обойдется актеру примерно в 1,25 млн рублей, а двухкомнатная квартира – в 2,5 млн рублей. Ипотека дешевле всего на два процента по сравнению с рыночными ценами.

"Если ипотеку будут давать лет на 40, то ее выплата будет сравнима по стоимости с наймом квартиры, только в итоге актеры получат собственное жилье. Если же ипотека будет на десять лет, то тогда актерам придется в год выплачивать порядка 20 процентов стоимости квартиры, а это очень много", – заключил эксперт.

Дарья Миронова