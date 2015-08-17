Банки предлагают клиентам рефинансировать валютную ипотеку – эксперт

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Газпромбанк отменил программу перевода валютной ипотеки в рубли по льготному курсу – 42 рубля за доллар. Заемщики воспользоваться программой не успели, поскольку к этому времени только собрали все требуемые документы.

Финансовый аналитик Вячеслав Путиловский рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что Газпромбанк свернул эту программу из-за роста курсов валют.

"В свое время вышли рекомендации ЦБ конвертировать валютную ипотеку по льготному курсу (по курсу на 1 октября 2014 года – 39,4 рубля за доллар – ред.). Газпромбанк не поторопился в принятии решения. Эта программа тянулась до июня, и в июне она начала выходить в публичную сферу.

Однако с июня кус рубля очень сильно просел. Те риски, которые банк был готов взять на себя и учел в своих бюджетах, сильно выросли. Другие банки делали существенно менее щедрые предложения", – сказал эксперт.

По его словам, сейчас некоторые банки, следуя рекомендация Центробанка, предлагают своим клиентам рефинансировать валютную ипотеку.

"У ряда банков есть свои программы по рефинансированию валютной ипотеки с разной степенью жадности. Кто-то предлагает по курсу 50 рублей за доллар, кто-то по текущему курсу. Некоторые оставляет курс прежним, но предлагает существенно снизить ставку. Рекомендации ЦБ в чистом виде не выполнил никто", – добавил он.

Рефинансирование кредита (или перекредитование) – это получение в банке нового кредита на более выгодных условиях. Рефинансирование может происходить как в рамках прежнего банка, так и в другом банке.



Как пишет "Коммерсантъ", сейчас в Газпромбанке отрицают, что объявляли о программе конвертации валютной ипотеки по льготному курсу. На сайте банка указано, что конвертация происходит по курсу Центробанка.

В марте Совет Федерации подготовил законопроект о запрете на взыскание долгов по валютной ипотеке. Сенаторы предложили не отбирать у заемщиков квартиры и не начислять штрафы и пени за просроченные платежи. Мораторий предлагается установить до 1 июля 2016 года. Правительство выступило против моратория на взыскание долгов по валютной ипотеке. Там решили, что предлагаемые меры противоречат принципам равенства заемщиков, устанавливая для тех, кто взял ипотеку в валюте, привилегии.

Напомним, в апреле текущего года правительство России выпустило постановление, по которому будет пересмотрена ставка ипотечного кредита тем, у кого из-за кризиса упали доходы. Реструктуризация долга положена заемщикам, чьи доходы упали на треть. Пересчитают ставку и для тех, кто стал платить по кредиту на 30 процентов больше из-за роста курса валют.

После реструктуризации банки простят заемщикам часть основного долга и изменят условия кредита, а также установят процентную ставку не выше 12 процентов годовых. Всего в рамках программы планируется оказать помощь не менее 22,5 тысячи заемщиков.