Сегодня в СМИ: жизнь в кризис и цены на жилье

Российские граждане приспособились к условиям кризиса. Такой вывод следует из проведенного в мае опроса ВЦИОМ, пишет "Российская газета".

Вполне довольны своим положением в обществе 79 процентов опрошенных, полностью довольны 35. Недовольны 14 процентов, полностью недовольны 4. Почти 70 процентов людей удовлетворены своей одеждой, около 80 – питанием, 66 – жилищными условиями.

Не устраивают россиян только их доходы. Ими удовлетворены 39 процентов респондентов, не удовлетворены 60. В числе наиболее важных проблем на первом месте у населения "экономика" (17 процентов), из нее вытекает "низкий уровень жизни" (15), далее идут "здравоохранение (12) и "рост цен" (11).

Горький привкус сладкого бизнеса

Участники аграрного рынка бьют тревогу: в сахарной отрасли не утихает передел собственности, и это грозит банкротством многих перерабатывающих предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств, сообщает "Российская газета".

Это неудивительно. По словам производителей, свекла и производство сахара – самое рентабельное направление в АПК. Поэтому в него потянулись даже бизнесмены, которые никогда не имели отношения к отрасли, как и откровенные жулики. В результате страна может столкнуться с дефицитом сахара уже в течение ближайшего года.

У операторов счет пошел на часы

Как стало известно "Коммерсанту", правительство дало поручение Минкомсвязи и "Гипросвязи" оценить, во сколько обойдется крупнейшим российским операторам связи и интернет-компаниям хранение содержания переписки и переговоров их абонентов в течение 24 часов, трех дней или одного месяца.

Антитеррористический пакет поправок депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова, который сейчас находится на рассмотрении Госдумы, обязывает хранить такую информацию три года. Участники рынка настаивают, что это повлечет затраты, исчисляемые десятками миллиардов долларов, сокращение срока хранения порядок цифр вряд ли изменит.

Лидеры Шереметьевского профсоюза недовольны мягким приговором

Исполнительный директор Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Алексей Шляпников, вице-президент этой организации Валерий Пимошенко и активист Сергей Кнышов обжаловали вчера уже второй приговор Мещанского суда, вынесенный им по делу о покушении на мошенничество, сообщает "Коммерсантъ".

Профсоюзных деятелей обвиняли в попытке получить 30 миллионов рублей от летного директора "Аэрофлота" за снижение расходов компании на дополнительные выплаты авиаторам. На первом процессе они получили от 5,5 до 6,5 года колонии, однако позже приговор был отменен. На этот раз суд ограничился сроками, уже отбытыми фигурантами в СИЗО или под домашним арестом. Однако осужденные настаивают на своей невиновности.

Секонд-хенд вместо новостроек

Цены на первичное и вторичное жилье падают последние полтора года. При этом ставки по ипотеке на новостройки почти не меняются, а вот по кредитам на вторичное жилье за это время упали на 5,7–6,8 п.п., пишет РБК.

За период с марта по май 2016 года средневзвешенные ставки по ипотеке резко подскочили: с 12,1 процента они выросли до 13 процентов. Об этом свидетельствуют данные ЦБ. Впрочем, этот рост вызван изменением не столько рыночной ситуации, сколько политикой Минфина, говорит руководитель департамента мониторинга банковских продуктов маркетингового агентства MARCS Наталья Абрамова.

В начале марта ведомство уменьшило субсидируемую государством часть ипотеки, поясняет она. "У 15 крупнейших банков ставки по ипотеке с господдержкой повысились в среднем на 0,7 п.п. буквально в течение нескольких дней", – рассказывает Абрамова.

ЛУКОЙЛ уходит из Европы

Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что компания раздумывает о продаже своих заводов в Италии, Румынии, Болгарии и Нидерландах. Кроме того, в Румынии сотрудников компании подозревают в отмывании денег.

ЛУКОЙЛ рассматривает возможность продажи активов в Европе. Об этом в интервью РБК заявил президент компании Вагит Алекперов. По его словам, активы могут быть проданы частями, целиком или выделены в отдельную компанию с последующим привлечением инвестора.