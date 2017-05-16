Предмет залога: как будут расселять жителей ипотечных квартир в пятиэтажках

Столичные банки разрабатывают единую схему переноса ипотеки с квартир в домах, которые попали в перечень для голосования по включению в проект программы реновации. В финансовых организациях заверили, что сумма и сроки выплат не изменятся, в договоре поменяется только адрес, сообщает телеканал "Москва 24".
Если дом попадет в программу реновации, говорят специалисты, в течение 10 дней необходимо будет обратиться в банк, в котором был взят ипотечный кредит. Многие из ипотечников, чьи дома попали в перечень для голосования, уже получили консультации в своих кредитных организациях. Им объяснили, что в договоре изменится только предмет залога.
Если жильцы дома проголосуют за включение в программу реновации, и расселение состоится, о ветхом балконе, как и об очередном обустройстве квадратных метров, после переезда в новостройку можно будет забыть. Квартиру предоставят уже с ремонтом комфорт-класса. А вот ипотека никуда не денется.
"Будут меняться документы залога и адрес. Главное, чтобы квартира была не дешевле, не хуже. Хочется, чтобы упростили бумажный процесс переоформления залога. Так как квартира в ипотеке, мы ее оформляли три месяца", – поделилась одна из жительниц пятиэтажки Наталья Волкова.
В банках сейчас прорабатывают механизм, по которому будут работать с заемщиками, чьи дома попадут в программу. Но уже известно, что при изменении предмета ипотеки старой квартиры на новую ставка, срок и сумма выплат должны остаться прежними. Кроме этого, согласно законопроекту о дополнительных гарантиях, который был внесен в Мосгордуму, права потребовать досрочного возврата кредита у банков не будет.
"Причин для волнения нет. Жилье, которое предоставят в обмен нашим заемщикам, будет больше по стоимости, так как это новые дома. Покрытие залогом не пострадает. Вероятнее всего, мы будем оформлять залог на новую недвижимость – самый оптимальный сценарий", – прокомментировала ситуацию начальник управления ипотечного кредитования банка Ирина Простакова.
Голосование по включению домов в программу реновации продлится до 15 июня. Оставить свой голос можно в центрах госуслуг "Мои документы", на портале "Активный гражданин" или через протокол общего собрания собственников жилья. Если две трети проголосуют за участие в программе, документ с подписями следует передать в управу, а затем написать заявление в правительство города. Если кто-то из собственников решит вообще не голосовать, его голос учтут как голос за снос. По всем вопросам, относящимся к программе реновации, можно обращаться в информационные центры, которые работают в управах по месту жительства.
История вопроса7 февраля муниципальные образования Москвы обратились к Сергею Собянину с просьбой рассмотреть возможность продления программы сноса пятиэтажек. Вопрос был поднят из-за того, что при ремонте домов возникли трудности. Пятиэтажки 1960-х годов постройки имеют конструктивные особенности, которые не позволяют провести капитальный ремонт без создания для жителей дискомфорта.
16 февраля Общественная палата на заседании пришла к выводу о невозможности проведения ремонта в большинстве многоквартирных домов данного типа и обратилась к Сергею Собянину с просьбой о разработке программы сноса пятиэтажных домов.
22 февраля Владимир Путин на встрече с Сергеем Собяниным порекомендовал мэру снести все "хрущевки" в столице. Президент России выразил уверенность, что на месте старых пятиэтажек следует возвести новое жилье. Путин отметил, что сноса ожидают жители города. Сергей Собянин заявил, что московские власти готовы разработать закон о сносе ветхих пятиэтажек и решить все финансовые вопросы самостоятельно.
20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилья в Москве. За принятие законопроекта проголосовали 397 человек, против – 4, один воздержался. В настоящее время разрабатываются поправки ко второму чтению, которые будут в полной мере учитывать интересы граждан.
Сергей Собянин 13 мая внес в Московскую городскую думу проект закона города Москвы "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве". Документ включает 12 дополнительных гарантий участникам программы реновации.
Голосование по включению ветхих домов в проект программы реновации жилья открылось 14 мая и завершится 15 июня. Подробнее о том, как проголосовать и что делать, если ваш дом не включен в перечень, читайте в материале m24.ru.
Уже известно, что новые дома построят из монолита или современных панельных конструкций с высокой энергоэффективностью и возможностью внутренних перепланировок. В новостройках увеличится площадь помещений общего пользования, в том числе межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтовых шахт, коридоров и подвалов. Подробнее читайте в материале m24.ru.