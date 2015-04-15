Должникам по ипотеке предложили оказывать психологическую помощь

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Службу психологической, социальной и экономической помощи необходимо создать для жителей столицы, попавших в "долговую яму" из-за кредитов и ипотеки в условиях сложной экономической ситуации. Об этом Агентству "Москва" заявил главный психиатр города Борис Цыганков.

По его словам, наличие кредитов может влиять на психологическое состояние граждан.

"Когда экономическая ситуация в стране сложная, всегда возникает рост обращений к психологам и психиатрам, количество суицидов может нарастать, население начинает выдавать депрессивное реагирование. Кредиты и ипотека могут сильно повлиять на это. Нарастают обязательства, ведут к распаду семьи, потере бизнеса и так далее", – считает врач.

Цыганков отметил, что государство, по его мнению, должно оказывать поддержку таким гражданам. "Это социально активные люди, их важно сохранять, и государство не должно отстраняться. Психологи должны выявлять людей, которые в остром состоянии находятся, а социальные службы и экономисты помогать им справиться, трудоустроить, помочь реструктурировать их долги. Оказывать комплексную адресную помощь семье.

Такие программы существуют в других странах, когда должнику дают возможность отдать долги. Программа может быть рассчитана на несколько лет с учетом возможностей конкретного человека", - заявил Цыганков.

Так, это может быть отдельная служба, которая будет выступать посредников между банками и должниками, заключил он.

Ранее сообщалось, что к концу года у трети россиян будет хотя бы по одному просроченному кредиту. Такие данные приводят в коллекторской компании "Секвойя кредит консолидейшн". Сейчас просроченные займы есть у каждого пятого жителя России. При этом почти половина россиян (40 процентов) не может погасить долг из-за резкого сокращения доходов, а еще 20 процентов - из-за потери работы.