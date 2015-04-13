Форма поиска по сайту

13 апреля 2015, 11:37

Экономика

Сегодня в СМИ: Госсубсидии по ипотечным кредитам и соцсети под контролем МВД

Киберполицейские могут взять под контроль соцсети

Предлагается расширить полномочия Управления "К", самой засекреченной структуры МВД, которая занимается расследованием преступлений в сфере высоких технологий.

Его сотрудников могут обязать отыскивать правонарушителей в сети и штрафовать их. Однако для этого потребуются затраты на создание нового подразделения специалистов, пишет "Российская газета".

Мигранты будут сдавать отпечатки пальцев только один раз

В ФМС разрабатывают проект, который освободит мигрантов от необходимости сдавать отпечатки пальцев каждый раз, как они обращаются в миграционную службу. Теперь это станет одноразовой процедурой, а в дальнейшем они будут просто проходить идентификацию.

Также для мигрантов унифицируют полисы ДМС. Центробанк сейчас разрабатывает для них единые критерии, передает "Российская газета".

Госдума рассматривает введение штраф за жестокость по отношению к животным

Нижняя палата парламента рассматривает законопроект, предполагающий штраф за жестокое обращение с животными. Для физлиц он составит 5 тысяч рублей, для должностных - от 10 до 15 тысяч рублей, для юрлиц- от 50 до 100 тысяч рублей.

Так будут наказывать хозяев, оставивших питомца без присмотра, догахнтеров и людей, которые публично призывают к жестокому обращению с животными, сообщает "Российская газета".

Правительство субсидирует ипотечные кредиты социально незащищенных граждан

В правительстве рассматривают проект, по которому государство безвозмездно возьмет на себя половину ежемесячного платежа по рублевому кредиту или половину списанного банком долга — по валютному.

Чтобы стать участником программы, доход заемщика не должен быть больше 1,5 прожиточного минимума после уплаты взноса по ипотеке. Просрочка по ипотеке должна быть не меньше 30 и не более 120 дней, поясняет "Коммерсант".

Интернет-провайдеры предлагают создать федеральный каталог продуктов интеллектуальной собственности

Федеральный каталог продуктов интеллектуальной собственности придуман провайдерами как альтернатива предложенному ранее "налогу на интернет".

Чтобы попасть в каталог, правообладатель должен написать заявление и идентифицироваться через электронную подпись. Если кто-то попытается распространять в интернете контент с нарушением прав авторов из каталога, доступ к нему будет заблокирован, сообщает "Коммерсант".

Следствие проверяет обвиняемых в убийстве Немцова на причастность к обороту наркотиков

Следственная экспертиза проверит вещественные доказательства из квартир обвиняемых в убийстве Бориса Немцова. На принадлежность к наркотикам проанализируют белый порошок и затвердевшее вещество темного цвета, обнаруженные на кухне квартиры в доме N3 по Веерной улице.

Если выяснится, что в них содержатся наркотические вещества, то придется менять мотив преступления ("по найму"). Эксперты "Коммерсанта" не считают возможным убедить присяжных в том, что на убийство одного из лидеров оппозиции в самом центре Москвы неизвестный заказчик за 25 миллионов рублей нанял наркоманов.

Правительство отрегулирует цены на гостиницы по врем я ЧМ по футболу

Апартаменты и номера высшей категории в 5-звездочных отелях будут стоить от 6400 рублей в Казани до 175 000 рублей в Москве. В отелях категории "1 звезда" или "без звезд" номер обойдется в 1200 рублей в сутки в Саранске, в Санкт-Петербурге – в 2400–4000 рублей, в Ростове-на-Дону и Москве – до 3600 рублей.

Самые дешевые номера будут в Казани, Саранске, самые дорогие – в Москве и Санкт-Петербурге, передают "Ведомости".

Подходит к концу работа над памятником маршалу Константину Рокоссовскому

Памятник установят в районе Богородское - на пересечении бульвара Маршала Рокоссовского и Бойцовой улицы. Его открытие намечено на канун Дня Победы.

По мнению автора памятника Александра Рукавишникова, личности маршала не уделяли достаточно внимания. Теперь этот исторический пробел будет восполнен, пишет "Вечерняя Москва".

