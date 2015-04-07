Задолженность россиян по ипотеке перевалила за 3,5 триллиона рублей

Фото: ТАСС

Задолженность россиян по ипотеке достигла 3,6 триллиона рублей. Об этом рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что несмотря на рост задолженности, качество ипотечного портфеля выросло.

Отметим, что доля валютных заемщиков весьма незначительна. По данным Банка России, на 1 ноября 2014 года объем задолженности по валютным ипотечным кредитам составлял 117 миллиарда рублей. Просроченная задолженность составляла 17 миллиардов рублей, а ее доля, в отличие от рублевых кредитов, выросла с 12,7 до 14,2 процентов с начала 2014 года. За 10 месяцев прошлого года в России был выдан 661 ипотечный кредит в иностранной валюте на общую сумму 7 миллиардов рублей.

Ранее Центробанк порекомендовал кредитным организация перевести валютную ипотеку в рублевую по официальному курсу на 1 октября 2014 года. Речь идет о курсе, установленном на уровне 39,4 рублей за доллар и 49,98 рублей за евро. Это ниже сегодняшних значений почти на 24 рубля и на 22 рубля соответственно.

Также в Госдуме зарегистрировали законопроект, запрещающий выдачу валютных кредитов физическим лицам. Отметим, что он касается только физических лиц - коммерческим организациям по-прежнему можно будет брать кредиты в иностранной валюте.

Кроме того, Центробанк и правительство России до 1 марта 2015 года должны подготовить план по поддержке граждан, взявших валютную ипотеку.