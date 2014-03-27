Фото: stroi.mos.ru

Вывеску "Москвич" разместят на одном из корпусов технополиса "Москва", информирует пресс-служба технополиса.

"Спуск громадных букв даст старт реконструкции административного здания завода АЗЛК, которое впоследствии станет одним из современных корпусов технополиса "Москва" - флагманского проекта правительства Москвы по созданию инновационного производства в России", - говорится в сообщении.

Торжественный спуск вывески состоится в понедельник, 31 марта.

Добавим, чуть более чем за год существования территория технополиса "Москва" заполнилась предприятиями на 40 процентов.

Всего на инновационных площадках Москвы расположено 150 высокотехнологичных компаний, однако только 12 из них получили статус резидентов. Эти компании объявили об общей сумме инвестиций в пять миллиардов рублей.