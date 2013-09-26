Объем инвестиций в экономику города увеличится на 15% - Решетников

Максим Решетников. Фото: M24.ru

В ближайшие три года объем инвестиций в экономику города увеличится на 15 процентов. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель департамента экономической политики и развития столицы Максим Решетников.

"Адресная инвестиционная программа на 2014-2016 годы предполагает объем инвестиций 1 трлн 129 млрд рублей. Таким образом, объем инвестиций в экономику города увеличится практически на 15 процентов", - сказал он.

Максим Решентников напомнил, что в прошедшие три года объем инвестиций составил 984 миллиарда. По его словам, 2014-2016 года будут жестче по сравнению с предыдущими с точки зрения доходов. Однако несмотря на это, ожидается рост привлекаемых инвестиций.

Главными направлениями бюджетных вложений являются - транспортная, социальная и жилая сфера.

В первую очередь, предполагается развитие метрополитена. В ближайшие три года в эту отрасль планируется вложить почти 450 млрд рублей. Таким образом, прирост инвестиций составит 75 процентов. Планируется ввод 58,9 километров новых линий, 32 новых станций и 11 депо. Кроме того, город закупит новые вагоны по контракту жизненного цикла за счет введения график аануитетных платежей в течение 15 лет - затраты на это заложены в текущем бюджете.

Также увеличивается вклад бюджетных инвестиций в развитие трамвайных линий и транспортной инфраструктуры. Так, если в 2011-2013 годах на эти цели было направлено чуть более 3 миллиардов рублей, то теперь - 13,2 миллиарда рублей. Планируется строительство трех новых линий в СВАО, в ВАО и ЮАО.

На развитие здравоохранения предполагается направить 45 миллиардов. На эти средства будут построены 23 новых поликлиники.

В ближайшие три года предусмотрено увеличение финансирования строительства бюджетного жилья в Москве на 2 процента. При этом, по словам Максима Решетников, общая площадь вводимого жилья вырастет на 1-2%. "Это означает, что в ближайшую трехлетку не планируется индексировать стоимость строительства", - отметил он.

В образовательной отрасли приоритет планируется перенести со строительства детских садов на возведение школ и блоков начальных классов. По словам Максима Решетникова, общий объем строительства детских садиков в городе снижен не будет. "Мы активно вовлекаем частный бизнес - более 20 площадок активно предлагаются, еще готовятся", - сказал он.

В развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергоснабжения объем инвестиций будет уменьшен со 106 миллиардов в прошлые три года до 64,7 миллиардов в 2014-2016 годах. Однако Максим Решетников заверил, что негативного влияния на эту городскую сферу не будет. "По ряду направлений мы установили тарифы на подключение к сетям: в этом году вводим тариф на подключение к воде и канализации - это дополнительный источник финансирования", - отметил он.

На развитие спорта будет направлено 35,5 миллиардов рублей. Большая часть средств будет отдана для подготовки к чемпионату мира по футболу, но правительство не забудет и про строительство отдельных спортивных объектов.

Объем финансирования программы по развитию стимулирования экономической активности будет сокращен до 3 миллиардов рублей. Это связано с тем, что проекты, реализованные в предыдущие годы, теперь могут развиваться самостоятельной.

Максим Решетников отметил, что в целом адресная инвестиционная программа получилась довольно сбалансированной.