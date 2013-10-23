Территории технополиса "Москва" заполнены на 40% - Комиссаров

Фото: ИТАР-ТАСС

Чуть более чем за год существования территория технополиса "Москва" заполнилась предприятиями на 40 процентов. Об этом сообщил руководитель столичного департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Комиссаров на втором московском международном форуме по иностранным инвестициям.

"Чуть больше чем за год территории технополиса "Москва" заполнились (предприятиями) на 40%, и у нас уже есть договоренности на еще примерно 80% площади", - рассказал Алексей Комиссаров.

По его словам, на инновационных площадках Москвы расположено 150 высокотехнологичных компаний, однако только 12 из них получили статус резидентов. Эти компании объявили об общей сумме инвестиций в пять миллиардов рублей.

Алексей Комиссаров добавил, что сейчас ведутся работы по расширению территории технополиса. Кроме того, войти в предприятия технополиса хотят завод "Калибр" и завод "Сантехпром"

Экс-заммэра Москвы по экономической политике Андрей Шаронов сообщил, что в промышленный департамент начали приходить частники. Город создал стимулы по работе в области инвестиционной инфраструктуры.

Напомним, по инициативе Сергея Собянина в Москве был принят закон о научно-технической и инновационной деятельности, согласно которому компаниям, работающим в технопарках и технополисах, предоставляются налоговые льготы.