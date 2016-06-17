Москва вошла в десятку лидеров инвестиционного рейтинга регионов России

Фото: m24.ru

Москва поднялась на 10-е место в инвестиционном рейтинге России, составленном Агентством стратегических инициатив. Об этом в ходе Петербургского экономического форума сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.



Рейтинг отражает работу столичных властей по упрощению и сокращению сроков административных процедур, внедрению электронных технологий и развитию системы льгот и других мер поддержки предпринимателей.

В столице уже принято законодательство, направленное на поддержку инвесторов и действующих компаний.

"Мы перешли от предоставления льгот отдельным компаниям к поддержке эффективных производств и территорий. Это позволило переформатировать направления деятельности крупного бизнеса. Теперь наша задача – обеспечить заинтересованность бизнеса в развитии своих площадок и участие в закупочном процессе. При этом мы поддерживаем эффективные производства, исходя из таких показателей, как инвестиции в производство, выручка на гектар, средняя заработная плата", – отметила заммэра.



В свою очередь глава департамента экономической политики и развития города Максим Решетников подчеркнул, что рейтинг – это инструмент, а не самоцель.

"Для города, для москвичей важен не сам рейтинг, а инвестиции, создание новых высокооплачиваемых и высококвалифицированных рабочих мест, сохранение высоких стандартов жизни", – сказал Решетников. Его слова приводит пресс-служба департамента.

Решетников напомнил, что в Москве выстроена система обратной связи между властью и бизнесом: практически все решения, способные повлиять на бизнес-климат, принимаются с учетом мнения предпринимательского сообщества.

По словам гендиректора Агентства стратегических инициатив Андрея Никитина, среди лидеров рейтинга также – Татарстан, Белгородская, Калужская, Владимирская, Тюменская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

АСИ совместно с ведущими деловыми объединениями с ноября 2014 года составляет Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ на всей территории страны. Методология включает в себя 50 показателей по четырем направлениям: "Регуляторная среда", "Институты для бизнеса", "Инфраструктура и ресурсы" и "Поддержка малого предпринимательства".