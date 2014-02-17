Форма поиска по сайту

17 февраля 2014, 19:40

Экономика

Немецкий инвестор вложит 1,3 млрд рублей в научный комплекс в Дубне

Фото: ИТАР-ТАСС

В Подмосковье в 2015 году планируют запустить научно-производственный комплекс "Гамма", который будет изготовлять капиллярные фильтры, а также оборудование для медикаментозного очищения крови.

Как сообщает пресс-служба Стройкомплекса Московской области, немецкая компания "Фрерус" готова инвестировать в предприятие 1,3 миллиарда рублей.

Строительство высокотехнологичного научно-производственного комплекса "Гамма" будет происходить по адресу: Московская область, город Дубна, Новое шоссе.

Проектом предусмотрено строительство производственного здания, здания КПП и паровой котельной. Площадь производственного корпуса составит 12 тысяч квадратных метров. Планируемая численность персонала - 286 человек.

