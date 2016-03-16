Москва будет привлекать 50% частных инвестиций в городские проекты

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Москва намерена привлекать на реализацию проектов порядка 50 процентов частных инвестиций. Об этом на конференции "Россия – инновационный вектор в развитии городов" заявил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.

"Столичное правительство продолжает инвестировать в инфраструктуру и в такие грандиозные проекты, как строительство Новой Москвы и расширение метрополитена. Все это создает уникальные условия для прихода новых инвесторов. Мы рассчитываем, что до 40-50 процентов средств в те или иные проекты в Москве будут продолжать вкладывать частные инвесторы, в том числе иностранные инвесторы", - цитирует его МИА "Россия сегодня".

Чиновник со ссылкой на Центробанк РФ добавил, что сейчас продолжается большой отток капитала из России: в 2015 году эта цифра превысила 95 миллиардов долларов США. Однако есть и положительные факторы для иностранных инвестиций: девальвация рубля, крайне низкие цены на объекты недвижимости, низкая стоимость строительства.

По его словам, Россия остается в десятке стран-лидеров по привлечению в свою экономику прямых инвестиций.