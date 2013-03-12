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12 марта 2013, 20:40

Мэр Москвы

Доля инвестиций в экономике Москвы достигла докризисного уровня - мэр

Объем частных инвестиций в Москву достиг докризисного уровня - Собянин

Объем частных инвестиций в экономику Москвы почти достиг докризисного уровня и составил 30 миллиардов долларов.

Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил сегодня на выставке недвижимости MIPIM в Каннах.

По словам Собянина, за последний год объем частных инвестиций в Москве вырос на четверть. Кроме того, мэр отметил, что за десять лет население Москвы выросло на 15 процентов - до 12 миллионов человек.

При этом Собянин отметил, что в сейчас обеспеченность жильем в Москве одна из самых низких по России, а площади торговых центров и деловых зданий отстают по уровню от аналогичных показателей для других стран.

Также глава города посетовал на почти полную исчерпанность пропускной способности транспортной системы Москвы, поскольку уже сейчас по числу автомобилей на душу населения российская столица опережает Лондон и Париж. Однако он подчеркнул, что это не только проблема, но и повод для привлечения инвесторов в Москву.

По словам Сергея Собянина, одним из главных приоритетов градостроительной политики является улучшение городской среды и качества жизни москвичей.

В этом году экспозиция Москвы стала одним из центров зрительского интереса на форуме во Франции.

инвестиции бизнес MIPIM Сергей Собянин

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