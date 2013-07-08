Москвичам советуют вкладывать деньги в детей, а не в недвижимость

Фото: ИТАР-ТАСС

Чтобы сохранить капитал, россияне чаще всего инвестируют в недвижимость. Следом идут банковские вклады и покупка золота. При этом самым верным "объектом инвестиций" являются дети, считает экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Денис Елаховский.

"Самое правильное инвестиционное поведение – это вклад в ребенка", – заключил Елаховский в эфире "Москва FM".

По его словам, институт недвижимости состоялся в России в наилучшей степени и заработал репутацию самого надежного актива в глазах физических лиц. Ехаловский отметил, что наибольшее количество инвестиционных квартир в России расположено в Москве.

Что касается банковских вкладов, здесь, по данным экономиста, наблюдается положительная динамика: в прошлом году средняя ставка по депозитам была выше официальной рублевой инфляции.

К золоту же у экспертов достаточно разнополярное отношение: чтобы заниматься им, нужно быть инвестором, который регулярно следит за этой сферой, заметил Ехаловский.

Он напомнил, что, согласно недавнему опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, 51% россиян вкладывают свои средства в недвижимость, 27% опрошенных предпочитают открывать счет в Сбербанке. А третиьм по популярности способом сберечь капитал является скупка золота.