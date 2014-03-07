К 2025 году объем инвестиций в экономику Москвы увеличится в 1,7 раза

"Большое интервью": Максим Решетников - об инвестиционной стратегии

Московские власти разработали инвестиционную стратегию города до 2025 года. Согласно документу, объем инвестиций в экономику столицы через 11 лет должен увеличиться в 1,7 раза, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников.

"В 2013 году объем инвестиций составил 1,1 триллион рублей. В сопоставимых ценах, в ценах 2013 году 2025 году объем инвестиций должен увеличиться примерно в 1,7 раза", - отметил Максим Решетников.

По его словам, 60 процентов инвестиций в 2013 году составили инвестиции, движимые внутренним спросом. Другими словами, это средства, которые были вложены в строительство жилья, магазинов, офисов и других объектов. 25 процентов составили инвестиции в развитие инфраструктуры города.

15 процентов - оспоримые инвестиции, то есть конкурентные инвестиции, обеспечивающие стабильность развития экономики столицы в долгосрочном периоде. Максим Решетнико подчеркнул, что в этом направлении Москва будет развиваться, чтобы конкурировать с крупнейшими мировыми экономическими центрами.

"Объем оспоримых инвестиций пока мал. В идеале он должен дойти до 40 процентов. Мы поставили себе задачу до 2025 года дойти до 30 процентов", - рассказал глава департамента.

В денежном эквиваленте объем оспоримых инвестиций в 2013 году составил около 165 миллиардов рублей, к 2025 году этот показатель должен увеличиться до 500 миллиардов.

Максим Решетников добавил, что Москва плотно взаимодействует с федеральными органами власти. Так, совместная работа идет по направлениям, связанным с тарифным регулированием, с контролем миграционных потоков и с налогами.