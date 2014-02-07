В 2014 году Москва ожидает более триллиона рублей инвестиций

"Интервью": Максим Решетников - об инвестиционной программе Москвы

В этом году Москва ожидает порядка 1 триллиона 100-150 миллиардов рублей инвестиций, сообщил в эфире телеканала "Москва 24" руководитель столичного департамента экономической политики и развития Максим Решетников.

60% из них - это так называемые "неконкурентные" инвестиции, то есть инвестиции, движимые спросом. Еще 15% - это инвестиции в производственные фонды и размещение штаб-корпораций. Они помогают создать долгосрочную занятость и рабочие места для москвичей. За них город конкурирует с другими регионами, например, с Московской областью и Санкт-Петербургом.

По словам Решетникова, бизнес сам выбирает, где размещать свои производства, и задача столица - создать условия для притока инвестиций. "Наша стратегическая задача на ближайшие 10 лет – где-то в два раза увеличить долю этих инвестиций, то есть с 15 до 30%. При этом у нас есть все возможности для этого", - заявил Решетников. Рейтинг инвестиционной привлекательности Москвы – это во многом рейтинг инвестиционной привлекательности России в целом, заключил чиновник.