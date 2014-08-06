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Экономика

06 августа 2014, 12:19

Самый богатый гражданин Китая хочет инвестировать в Москву - Хуснуллин

инвестиции бизнес китай девелоперы недвижимость

Фото: ИТАР-ТАСС

Самый богатый китаец, глава холдинга Dalian Wanda Ван Цзяньлинь планирует деловой визит в Москву в конце августа - начале сентября, сообщило в среду МИА "Россия сегодня" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина.

По словам Марата Хуснуллина, холдинг Цзяньлиня заинтересован во вложениях в московскую недвижимость.

"Группа представителей Dalian Wanda Group уже посещала столицу и смотрела дома-книжки на Новом Арбате, территорию ЗИЛа, а также вела переговоры с нашими местными девелоперами", - приводит агентство слова Марата Хуснуллина.

Активы холдинга Dalian Wanda Group по итогам 2013 года оцениваются в 62,8 миллиарда долларов, а чистая прибыль - в 2,06 миллиарда долларов. У холдинга четыре основных направления работы: коммерческая недвижимость, люксовые отели, культура и туризм, а также универмаги. По оценке Bloomberg, капитал самого Вана Цзяньлиня в 2013 году составил 14,2 миллиарда долларов.

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