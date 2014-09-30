В Москве появятся приемные уполномоченного по правам человека

"Интервью": Татьяна Потяева рассказала о новой должности

В каждом округе Москвы должны открыться общественные приемные уполномоченного по правам человека. Сейчас москвичи недостаточно осведомлены о том, чем занимается омбудсмен, сообщила в интервью телеканалу "Москва 24" уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева.

Она отметила, что проблемы социальной интеграции инвалидов в городе очень важны для правительства Москвы. Поэтому среди главных задач стоит создание среды, доступной для маломобильных людей.

"К сожалению, инвалидность, особенно детская, в столице все-таки растет. И это очень важно – поддержать семью, которая воспитывает ребенка-инвалида, а также помочь людям с инвалидностью с их правом на образование, реабилитацию, медицинское обеспечение и отдых", - добавила Потяева.

Она также рассказала, что еще одна проблема – это социальное сиротство. "Ужасно, когда дети при живых родителях вынуждены находиться в детских домах. Поэтому в кратчайшие сроки мы должны устроить в семьи максимальное количество детей", - подчеркнула Потяева.

Кроме того, новый столичный омбудсмен собирается сконцентрировать свое внимание на жилищных проблемах. "Больше всего люди обращаются к нам по жилищным проблемам. Это волнует и многодетных семей, и инвалидов, и тех, кто пострадал от черных риелторов", - сообщила Потяева.

Татьяна Потяева Татьяна Потяева родилась в Москве, по профессии - педагог. С 1974 года работала в сфере образования. В 1994 году ей присвоили звание "Заслуженный учитель Российской Федерации". Татьяна Потяева родилась в Москве, по профессии - педагог. С 1974 года работала в сфере образования. В 1994 году ей присвоили звание "Заслуженный учитель Российской Федерации". В 2005-2009 годах Татьяна Потяева была депутатом Мосгордумы четвертого созыва, а также заместителем председателя комиссий по науке и образованию, а также по социальной политике и трудовым отношениям. С 2009 года Потяева занимает руководящие должности в департаменте социальной защиты населения, где занимается интеграцией инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, а также адаптацией городской инфраструктуры для маломобильных групп населения.



Напомним, ранее пост уполномоченного по правам человека занимал Александр Музыкантский. Он оставил эту должность в связи избранием в Общественную палату России.