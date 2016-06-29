Помощник администратора и библиотекарь: как делают карьеру инвалиды

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

В Москве стартовал проект "Первый опыт" помогающий людям с инвалидностью найти подходящую работу. Инициатор проекта – Благотворительный региональный общественный фонд "Качество жизни". В "Первом опыте" участвует 15 компаний и 75 человек, он продлится до декабря этого года. Каждые два месяца практиканты меняют компанию и сферу деятельности – такая ротация помогает объективно оценить свои силы и осознать предпочтения в работе. Корреспондент m24.ru посмотрел, как работает социальный проект.

Подобный проект – это способ интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в общество. Все практиканты работают в открытых учреждениях вместе с рядовыми сотрудниками, часто они общаются с клиентами компаний.

"Наш проект позволяет почувствовать свои силы людям с инвалидностью, "Первый опыт" – это своеобразная профориентация. Они могут попробовать себя в разных отраслях и определиться, что им подходит больше всего. Мы рассматриваем эти площадки, как старт перед выходом на свободный рынок труда", – рассказала m24.ru руководитель проекта Лариса Стасевич.

Она отметила, что в некоторых случаях практикантам предлагают дальнейшее трудоустройство. Так, через месяц после старта "Первого опыта" компания-участник предложила одному из практикантов постоянную работу на должности помощник администратора.

"Фонд занимается проблемами трудоустройства людей с ограниченными возможностями более пяти лет и в ходе исследований мы выяснили, что зачастую у инвалидов, особенно у тех, кто только начинает свою трудовую деятельность, просто нет представления о таких вещах как, например, трудовые процессы, работа в коллективе, трудовая дисциплина. Кроме того, период адаптации их к условиям труда более длительный, требуется помощь в освоении профессиональных навыков. Поэтому нам важно подготовить ребят на этом этапе и показать работодателям, что такие люди могут хорошими работниками",– продолжила Стасевич.

Часто люди с инвалидностью просто не верят в себя и поэтому у них возникают сложности при трудоустройстве – даже простой поиск вакансий в интернете дается им с трудом на психологическом уровне, не говоря уже о встречах и собеседованиях. Многие даже не представляют о своих возможностях: чем они действительно могут заниматься, а чем нет. В течение всего времени практики по результатам профессиональной подготовки участники проекта получают от фонда денежное вознаграждение, которое служит дополнительной мотивацией.

Власти Москвы обеспечат жильем инвалидов-колясочников

Мы отправились в один из столичных хостелов, который принимает участие в эксперименте фонда "Качество жизни". Вот уже несколько месяцев практиканты работают там пять дней в неделю по четыре часа в день. Мы приехали как раз к началу второй смены, когда практиканты Юрий и Анна только начинали рабочий день – вооруженные планшетами, с бейджами на груди, они готовились к обходу номерного фонда.

Юрию 45 лет, он участвует в проекте с самого начала. Хостел – это уже второе место, где он проходит практику. До этого он пробовал себя в роли аудитора одного бренда мобильных телефонов – обходил торговые точки, где выставлена продукция компании и проверял, правильно ли размещены смартфоны в магазине, в нужном ли месте находятся логотип, стикеры и другая рекламная атрибутика компании.

"Для меня проект очень интересный – много нового узнаю, не смотря на отсутствие гарантий. Нравится, что на каждом месте есть свои особенности. Здесь, например, требуется знание хотя бы одного дополнительного языка. В хостеле также есть свое ПО, которое очень интересно будет изучить. Раньше я работал в компании "Элар", там мне и предложили попробовать себя в "Первом опыте ", – рассказал Юрий m24.ru.

Он добавил, что еще раньше работал дизайнером. Когда-то получил диплом о среднем образовании по специальности "Художник-оформитель".

"Элар" – крупная архивная корпорация занимающаяся оцифровкой документов, в ней всегда открыты вакансии для людей с ограниченными возможностями здоровья на позиции операторов сканирования и ЭВМ. На работе они сканируют исторические и архивные документы, также они обрабатывают электронные образы документов, полученные на этапе оцифровки.



Анна также участвует в проекте с самого начала, на предыдущем месте она работала над созданием упаковок на фабрике игрушек. К 26 годам для нее – это было первое место работы. Она закончила колледж по специальности "Менеджмент", в дальнейшем планировала поступить в университет, но не получилось. "Из-за финансовых проблем", – смутилась Анна.

Фонд "Качество жизни" самостоятельно вышел на Анну – когда-то она пыталась устроиться работать в одну из компаний-партнеров благотворительной организации и оставляла свои координаты. Так с ней связались сотрудники фонда и предложили поучаствовать в проекте "Первый опыт".

Фотогалерея 1 из 4

Раз в неделю участники ходят на тренинги личностного роста, направленные на отработку навыков коммуникации и социальной адаптации в коллективе.

Педантично, номер за номером практиканты обходят все четыре этажа хостела. В некоторых комнатах находятся постояльцы, иногда это иностранцы. Юрию явно нравится общаться именно с англоязычными жителями хостела – он весело приветствует их своим "Hello, yes", осматривает номер и покидает номер.

Практиканты в хостеле занимают позиции помощников администратора и супервайзера. Первые помогают при расселении и размещении, могут проводить гостя и проконсультировать его, показать, где что находится. Помощники супервайзеров обходят номера, они проверяют качество уборки, соответствие занятых и свободных коек с электронной базой, также они делают общие обходы и следят за хостелом.

Руководитель столичной сети хостелов Алена Быкова рассказала m24.ru о впечатлениях от проекта.

"Для нас это определенный опыт, теперь мы знаем, что можем быть друг другу полезными. Вот, у нас мальчик один трудоустроен уже, теперь он работает официально. Сейчас, правда, в хостеле нет свободных вакансий, но как только они будут появляться – будем предлагать работу и другим нашим практикантам",– сказала Быкова.

Она добавила, что в хостел на практику отправляют людей, которые соответствуют определенным критериям. Поэтому у практикантов есть все шансы стат постоянными сотрудниками в будущем.

Вторым пунктом стала Российская государственная детская библиотека, расположенная напротив метро "Октябрьская". Там практику проходят в две смены по два человека. Они знакомятся с базой, занимаются созданием картотек, создают акты на списание и выполняют другую внутреннюю работу. Практиканты также учатся пользоваться библиотечно-библиографической классификацией (ББК) – весь фонд библиотеки расставлен согласно ее шифру.

Когда мы оказались внутри, практиканты участвовали в квесте по сказкам Шарля Пьеро, который проходил для детей из "Московской смены". Ребята координировали участников, объяснили правила и проводили викторину. Нашими героями оказались Зарина и Алексей. Молодые люди встретили нас открытыми улыбками.

"Для меня первое место практики в проекте была фабрика женского белья "Черемушки". Там я занималась в подготовительном цехе, насаживала фурнитуру на бретели для лифчиков, считала бантики для белья. Меня, кстати, удивило, что они делаются машиной. На производстве были очень, очень доброжелательные коллеги", – рассказала она.

Фабрика Зарине нравилась еще и тем, что у нее богатое прошлое – предприятию более 50 лет. "Однако в любом случае, хотелось бы найти, где необходимо работать и головой тоже. Я бы очень хотела устроиться на работу с нормированным графиком – с понедельника по пятницу. Важно, чтобы она была не слишком тяжелая. И, самое главное, чтобы мой труд приносил настоящую пользу", – добавила девушка.

Зарине исполнилось 29 лет, она закончила университет и успела поработать лаборанткой на кафедре речи, два лета провела в приемной комиссии, два года работала в исторической библиотеке, а также в библиотеке для слепых.

В Москве открылась специализированная площадка для слепоглухих

"Здесь нас прогоняют по всем отделам: например, на прошлой неделе я расставляла сданные книги и поправляла перепутанные на полках издания, которые перепутаны. Это ежедневная работа, она немного Сизифова", – улыбается она.

Зарина также пробовала работать в "Эларе", однако там ей не понравился сам формат работы. "Темно, только компьютер, сканер, ты и твой внутренний голос. А я скорее коммуникабельный человек", – вспоминает она.

Она тут же отметила, что во время практики в РГДБ ей также приходилось сканировать, но в отличии от "скучной" документации здесь она сканировала книги. "Это были в основном старые книги, красивые или странные издания, в общем, было интересно!",– восхитилась Зарина.

Алексею 25 лет, он закончил Международный университет управления и участие в проекте – это фактически его первый опыт работы. Ему очень нравится библиотека из-за общения с детьми и благоприятной атмосферы. Алексей, как и многие другие, пробовал устроиться на работу в архивную компанию, однако у него не получилось .

"Сегодня мы с Лешей делали викторину по Шарлю Пьеро – Леша делал слайды в Power point, а я от руки рисовала. Я делала вопросы на: "Почему?", а Леша на: "Что?", "Как?" и "Где?", – смеется Зарина.

Фотогалерея 1 из 4

Советник директора РГДБ Наталья Аракчеева сказала m24.ru, что участие в "Первом опыте" это важное решение, такой опыт помогает людям быть ближе друг к другу.

"Мы разработали программу, в нее входит как теоретическая часть – знакомство с историей и структурой библиотеки, с ее ресурсами и с информационно-библиотечной системой "ОПАК". После этого с практикантами проводится экскурсия по всем отделам. Далее они поэтапно работают в различных отделах по неделям, – сказала Аракчеева. – Причем они не просто работают там, где нам нужны сейчас руки, они именно практикуются. К примеру, они писали картотеку не потому что она нам нужна, а для того, чтобы они узнали, как правильно составляются картотеки. Если мы видим, что человек способен на большее – мы даем ему большую нагрузку и наоборот."

На вопросы о дальнейшем трудоустройстве участников в РГДБ она ответила, что проект – это в первую очередь практика.

"Большая Москва": Как работает программа "Доступная среда"

"Даже если ребята не найдут работу в тех учреждениях, где они проходили практику. Они хотя бы познакомятся с видами работы, научатся культуре общения – ведь многие из них вообще не работали и не представляют, как себя вести на работе", – заключила собеседник m24.ru.

Хочется добавить только одно, люди с инвалидностью – это в первую очередь люди. Они также радуются победам, переживают из-за неудач, смеются, шутят, ходят в кино и театр. У них те же желания, что и у нас, однако отсутствие обыкновенного бытового общения и абсурдные стереотипы разделили человечество на здоровых и больных. Такие проекты, как "Качество жизни" наглядно показывают обществу, что разницы между нами нет.