В Подмосковье откроют новый оздоровительный центр для инвалидов

Фото: ИТАР-ТАСС

В Подмосковье появится новый социально-оздоровительный центр для инвалидов. На его работу в 2013 году потратят около 55 миллионов рублей, сообщил и.о. министра соцзащиты населения Московской области Юрий Хабров.

Центр будет работать на базе детских лагерей "Орлово" (Солнечногорский район) и "Звонкие голоса" (Клинский район). В нем будут оказывать оздоровительные и реабилитационные услуги детям с ограниченными возможностями здоровья и пожилым людям.

На данный момент в МО проживает более 500 тысяч инвалидов, 18 тысяч из них – дети. Ранее депутаты Мособлдумы приняли закон, в рамках которого детям-инвалидам области лечение будет предоставляться бесплатно, сообщает РИА Новости.