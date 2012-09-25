Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября 2012, 11:55

Общество

В Подмосковье откроют новый оздоровительный центр для инвалидов

Фото: ИТАР-ТАСС

В Подмосковье появится новый социально-оздоровительный центр для инвалидов. На его работу в 2013 году потратят около 55 миллионов рублей, сообщил и.о. министра соцзащиты населения Московской области Юрий Хабров.

Центр будет работать на базе детских лагерей "Орлово" (Солнечногорский район) и "Звонкие голоса" (Клинский район). В нем будут оказывать оздоровительные и реабилитационные услуги детям с ограниченными возможностями здоровья и пожилым людям.

На данный момент в МО проживает более 500 тысяч инвалидов, 18 тысяч из них – дети. Ранее депутаты Мособлдумы приняли закон, в рамках которого детям-инвалидам области лечение будет предоставляться бесплатно, сообщает РИА Новости.

инвалиды Подмосковье

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика