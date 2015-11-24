Форма поиска по сайту

24 ноября 2015, 13:30

Общество

LIVE: Владимир Петросян – о качестве жизни столичных инвалидов

26 ноября в департаменте труда и социальной защиты населения состоится пресс-конференция министра правительства Москвы и руководителя департамента Владимира Петросяна. Тема встречи – "Реализация мероприятий по повышению качества жизни инвалидов в городе Москве".

Речь пойдет о мерах, которые предпринимают столичные власти, чтобы сделать жизнь маломобильных граждан максимально комфортной. На пресс-конференции обсудят не только установку пандусов и лифтов, введение льгот, но и культурные мероприятия.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 12:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 26 ноября в 12:00
  • Что: о качестве жизни инвалидов
  • Кто: Владимир Петросян
  • Кому смотреть: москвичам

