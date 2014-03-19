Денежные выплаты инвалидам и участникам ВОВ с 1 апреля вырастут на 5%

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1 апреля 2014 года денежные выплаты инвалидам, участникам ВОВ категориям граждан вырастут на 5 процентов, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда по Москве и Московской области.

Также индексации подвергнутся выплаты лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также Героям Советского Союза, Героям РФ, полным кавалерам ордена Славы и членам их семей, Героям Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы и другим категориям федеральных льготников.

По словам начальника управления социальных выплат отделения ПФР по Москве и Подмосковью Зинаиды Дмитриевой, всего индексация ЕДВ коснется свыше 1,240 миллионов федеральных льготников.

Кроме того, в августе 2014 года произойдет перерасчет трудовых пенсий работающих пенсионеров.