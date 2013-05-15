Авиакомпаниям запретили отказывать в перелетах инвалидам

Фото: ИТАР-ТАСС

В среду, 15 мая, Госдума в третьем чтении приняла закон, запрещающий авиакомпаниям отказывать инвалидам в перелете из-за отсутствия оборудования, а также требовать у них документы, подтверждающие состояние их здоровья.

"В законе строго прописано, что отказ в воздушной перевозке пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности по причине отсутствия технических средств и оборудования не допускается", - сообщил депутат-единоросс Дмитрий Саблин.

Требовать документы запрещается туроператорам и перевозчикам, которые осуществляют бронирование, продажу и оформление билетов, передает РИА Новости.

Кроме того, инвалидов должны бесплатно сопровождать в аэропорте и самолете и предоставлять кресла-коляски. Членов экипажа, работающих с маломобильными гражданами, будут обучать по специальным программам.

Закон вступит в силу через шесть месяцев после публикации.