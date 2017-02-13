Шрифтом Брайля оснащена треть социальных объектов Москвы

Фото: ТАСС/Xie Haining

Порядка 35 процентов объектов социальной сферы Москвы оснащены навигацией и названиями шрифтом Брайля. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе департамента труда и социальной защиты.

Шрифтом Брайля оснащают реабилитационные центры для инвалидов, территориальные центры соцзащиты (снабжающие население вещевой и продуктовой помощью), досуговые объекты для разных групп людей с ограниченными возможностями – слепых, слабовидящих, колясочников.

"В настоящее время на объектах социальной сферы показатель "Удельный вес объектов", на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, в общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги» составляет в среднем около 35 процентов", – сказали в пресс-службе.

Тактильным шрифтом оснащены лифты и входные группы учреждений, уточнили в ведомстве. В этом году департамент продолжит устанавливать в соцобъектах таблички со шрифтом Брайля.