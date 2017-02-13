Шрифтом Брайля оснащена треть социальных объектов Москвы

Фото: ТАСС/Xie Haining
Порядка 35 процентов объектов социальной сферы Москвы оснащены навигацией и названиями шрифтом Брайля. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе департамента труда и социальной защиты.
Шрифтом Брайля оснащают реабилитационные центры для инвалидов, территориальные центры соцзащиты (снабжающие население вещевой и продуктовой помощью), досуговые объекты для разных групп людей с ограниченными возможностями – слепых, слабовидящих, колясочников.
"В настоящее время на объектах социальной сферы показатель "Удельный вес объектов", на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, в общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги» составляет в среднем около 35 процентов", – сказали в пресс-службе.
Тактильным шрифтом оснащены лифты и входные группы учреждений, уточнили в ведомстве. В этом году департамент продолжит устанавливать в соцобъектах таблички со шрифтом Брайля.
История вопросаВ Москве проживают 1,2 миллиона граждан с ограниченными возможностями, из них 14,5 тысячи – слабовидящие и слепые. За последние 5 лет в рамках создания безбарьерной городской среды доля зданий, полностью или частично приспособленных для инвалидов, выросла в 1,5 раза.
Согласно утвержденной в 2013 году программе “Транспорт Москвы без границ”, в переходах и вестибюлях станций ведется работа по обустройству комфортной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Так, к 2020 году все платформы в московском метро оборудуют шуц-линиями – элементами навигации, которые помогают слабовидящим и слепым пассажирам легко ориентироваться в пространстве и безопасно передвигаться вдоль края платформы. Весной прошлого года власти объявили, что установят в метро 1,3 тысячи турникетов, часть из которых будет оснащена табличками для слабовидящих.
Осенью 2016 года департамент труда и соцзащиты рассказал о разработке тактильно-звуковой карты города. Средство навигации для слепых планируется опробовать опробовать в качестве эксперимента по улучшению доступной среды города. Подобная карту уже существует в Екатеринбурге, чтобы воспользоваться ею, необходимо коснуться экрана. Рельефная подложка под сенсором выдает подсказки шрифтом Брайля, которые также дублируются через динамики.
В Мосгордуме также занимаются проблемами доступности среды для слепых и слабовидящих людей. Так, в прошлом году городским заведениям общепита порекомендовали обзавестись меню, отпечатанным шрифтом Брайля.