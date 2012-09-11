В ЦАО по городским квотам смогут работать 12,6 тысячи инвалидов

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Центрального округа Москвы намерены трудоустроить людей с ограниченными возможностями, которые пока не получили рабочие места в ЦАО.

Как сообщает пресс-служба префектуры ЦАО, встреча работодателей с инвалидами состоится 13 сентября в конгресс-центре Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ). Мероприятие пройдет в рамках форума "Реальная помощь социального трудоустройства. Равные возможности".

Согласно данным по реализации закона Москвы "О квотировании рабочих мест", в 2012 году для инвалидов ЦАО выделено 12 642 места по городским квотам. В то же время, по данным специалистов Центра профориентации и психологической поддержки безработных граждан, в ЦАО трудоустроены только 8500 инвалидов. Форум призван изменить эту ситуацию.

"Современный, думающий руководитель при поиске хорошего специалиста должен обратить более пристальное внимание на эту категорию граждан. Принимая на работу человека с ограниченными физическими возможностями, он может приобрести грамотного, ответственного, заинтересованного в отличном исполнении своих обязанностей сотрудника, - прокомментировал ситуацию префект ЦАО Сергей Байдаков. - Ну а государство поможет работодателю такие рабочие места организовать. Отношение общества к людям с ограниченными физическими возможностями - один из критериев, по которому судят об уровне его развития".

По данным пресс-службы, сейчас в ЦАО проживает 11500 трудоспособных людей с ограниченными возможностями. Многие из них хотят работать, но трудоустроены не более 25% инвалидов. Некоторые из них просто не решаются обратиться в кадровое агентство, считая, что это бессмысленно.

В то же время существует закон о социальной защите инвалидов, регламентирующий порядок квотирования для них рабочих мест. При этом рабочее место должно быть оснащено индивидуально под каждого инвалида, в зависимости от особенностей его заболевания.