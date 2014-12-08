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Происшествия

08 декабря 2014, 16:36

Машинист экскаватора получил 500 тыс. рублей за перелом в перерыве между сменами

инвалиды суды травмы компенсации переломы

Фото: M24.ru

Машинист экскаватора, сломавший ногу из-за скользкой дорожки у своего вагончика, отсудил полмиллиона рублей компенсации, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.

По словам пострадавшего, он во время перерыва между сменами поскользнулся около бытового вагончика и упал в грязь. Позже оказалось, что он сломал ногу.

Почти год мужчина был освобожден от работы из-за нетрудоспособности, после чего прошел экспертизу, которая признала его инвалидом 3-й группы с утратой трудоспособности на 60%.

Суд, исходя из того, что при вахтовом методе работы перерыв между сменами также считается рабочим временем, и назначил пострадавшему компенсацию за неполученный заработок – 570 тысяч рублей плюс 50 тысяч рублей компенсации.

Работодатель просил отменить решение – по словам представителя компании, в случившемся виноват сам рабочий. Суд эти доводы опроверг.

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