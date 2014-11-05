На data.mos.ru появился раздел с вакансиями для инвалидов

Фото: Владимир Смирнов

На портале открытых данных data.mos.ru появился специальный раздел с вакансиями для инвалидов. Информация о новых рабочих местах будет обновляться здесь каждую неделю на основе сведений, которые предоставляются департаментом труда и занятости Москвы.

Сейчас на портале уже представлено около 200 вакансий для людей с ограниченными возможностями. В частности, компании ищут автомехаников, инженеров, медсестер, кассиров.

Для каждой вакансии указана специализация, режим работы, адрес рабочего места, телефон и электронная почта. Отметим, что большинство вакансий открыты в Центральном и Зеленоградском административных округах столицы, меньше всего - в Юго-восточном и Новомосковском.

Портал открытых данных – это электронный справочник Москвы, достоверный источник информации по инфраструктуре города. Портал обобщает данные более чем о 315 тысячах городских объектов: учреждениях социальной сферы, объектах досуга и отдыха и многих других. Проект, стартовавший 29 января 2013 года, стал первой подобной площадкой в России.

Что такое портал data.mos.ru

Электронным атласом Москвы и Порталом открытых данных в настоящее время пользуются около 3 миллионов москвичей. На его основе уже создано 22 мобильных приложения, в их числе такие проекты, как "Яндекс.Такси" и "Городские аптеки".

На портале представлены социальные учреждения (детсады, школы, поликлиники, больницы, библиотеки и др.), график отключения воды, реестр камер дворового видеонаблюдения, список платных парковок, пункты сдачи крови и многое другое.